Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
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07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
«Норникель» не пересматривает свои социальные и экологические проекты
(ТАСС) - «Норникель» сохраняет свои социальные, производственные и экологические проекты, намерен четко их реализовывать, несмотря на текущую ситуацию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.
«Норильский никель» ничего не пересматривает, у «Норильского никеля» как были цели, так и остались. Первое - это обеспечить стабильное производство, второе - обеспечить выполнение всех обязательств по контрактам и третье - выполнить все свои социальные обязательства перед работниками компании и перед гражданами РФ, которые проживают в городах, где сосредоточены производства компании», - отметил Грачев.
Он добавил, что «Норникель» также намерен выполнить свои экологические обязательства, пояснив, что для полного импортозамещения компании понадобится время. «Но при всем при этом очень жёсткое намерение компании выполнить эти обязательства. Сложности могут каким-то образом отдалить эти цели, но ни в коем случае не отменить», - подчеркнул вице-президент «Норникеля».
Инвестиционная программа «Норильского никеля» на период ближайших 10 лет составляет 2,16 трлн рублей. Из них инвестиции в экологические проекты составят 440 млрд рублей.
«Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.