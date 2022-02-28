«Норникель» не пересматривает свои социальные и экологические проекты

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Вице-президент компании по федеральным и региональным программам Андрей Грачев отметил, что «у «Норильского никеля» как были цели, так и остались»



(ТАСС) - «Норникель» сохраняет свои социальные, производственные и экологические проекты, намерен четко их реализовывать, несмотря на текущую ситуацию. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

«Норильский никель» ничего не пересматривает, у «Норильского никеля» как были цели, так и остались. Первое - это обеспечить стабильное производство, второе - обеспечить выполнение всех обязательств по контрактам и третье - выполнить все свои социальные обязательства перед работниками компании и перед гражданами РФ, которые проживают в городах, где сосредоточены производства компании», - отметил Грачев.

Он добавил, что «Норникель» также намерен выполнить свои экологические обязательства, пояснив, что для полного импортозамещения компании понадобится время. «Но при всем при этом очень жёсткое намерение компании выполнить эти обязательства. Сложности могут каким-то образом отдалить эти цели, но ни в коем случае не отменить», - подчеркнул вице-президент «Норникеля».

Инвестиционная программа «Норильского никеля» на период ближайших 10 лет составляет 2,16 трлн рублей. Из них инвестиции в экологические проекты составят 440 млрд рублей.

«Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.





