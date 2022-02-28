Christie's Jewels объявляет о глобальной распродаже в марте 2022 года

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Christie's Jewels объявила о проведении глобальных распродаж в марте 2022 года, охватывающих три онлайн-аукциона в Милане, Гонконге и Нью-Йорке.

На глобальных распродажах будут представлены известные ювелирные изделия, в том числе значительный выбор редких и драгоценных камней, бесцветных и цветных бриллиантов, а также ювелирные изделия от культовых домов, включая Buccellati, Bulgari, Cartier, JAR, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и многих других.

Кроме того, Christie's Jewels объявила о назначении Элеоноры Уолпер (Eleanor Walper) на должность вице-президента. Уолпер как специалист Christie's в Лос-Анджелесе начала свою карьеру в 2014 году.

До возвращения в Christie's Уолпер работала специалистом в другом международном аукционном доме, где занималась сбором крупных партий ювелирных изделий по всему региону Западного побережья США.

В Christie's Уолпер будет отвечать за клиентуру на Западном побережье. Она имеет степень бакалавра Университета Южной Калифорнии, диплом геммолога Геммологического института Америки, который окончила в 2015 году, и с 2018 года является сертифицированным членом Национальной ассоциации оценщиков ювелирных изделий.



Алекс Шишло для Rough&Polished





