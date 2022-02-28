Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Christie's Jewels объявляет о глобальной распродаже в марте 2022 года
На глобальных распродажах будут представлены известные ювелирные изделия, в том числе значительный выбор редких и драгоценных камней, бесцветных и цветных бриллиантов, а также ювелирные изделия от культовых домов, включая Buccellati, Bulgari, Cartier, JAR, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels и многих других.
Кроме того, Christie's Jewels объявила о назначении Элеоноры Уолпер (Eleanor Walper) на должность вице-президента. Уолпер как специалист Christie's в Лос-Анджелесе начала свою карьеру в 2014 году.
До возвращения в Christie's Уолпер работала специалистом в другом международном аукционном доме, где занималась сбором крупных партий ювелирных изделий по всему региону Западного побережья США.
В Christie's Уолпер будет отвечать за клиентуру на Западном побережье. Она имеет степень бакалавра Университета Южной Калифорнии, диплом геммолога Геммологического института Америки, который окончила в 2015 году, и с 2018 года является сертифицированным членом Национальной ассоциации оценщиков ювелирных изделий.
Алекс Шишло для Rough&Polished