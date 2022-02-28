Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Chow Tai Fook и Mountain Province подписали соглашение о поставках
В соответствии с условиями соглашения о поставках с Chow Tai Fook, Mountain Province Diamonds будет поставлять китайской компании определенный ассортимент алмазов в течение одного года с возможностью продления.
Mountain Province Diamonds также объявила результаты своей последней продажи алмазов, которая завершилась 25 февраля 2022 года в Антверпене, Бельгия. Общий объем продаж составил 322 547 каратов алмазов, а общая выручка составила 41,4 млн долларов США, в результате чего средняя стоимость драгоценных камней составила 128 долларов США за карат.
Рейд Маки (Reid Mackie), вице-президент и руководитель отдела продаж и маркетинга бриллиантов Mountain Province Diamonds, прокомментировал: «Мы чрезвычайно горды объявить об официальном заключении соглашения о поставках с Chow Tai Fook. Для нас это замечательная возможность стать партнером признанного лидера отрасли, известного своим проницательным подходом к поиску алмазов, неуклонным стремлением к совершенству производства и обширной розничной сетью в Азии и Соединенных Штатах. Mountain Province Diamonds надеется на установление прочных и успешных отношений с Chow Tai Fook. Мы также довольны результатами после нашей февральской продажи алмазов. Мы достигли нового ценового рубежа и увидели высокий спрос на рынке на наши уникальные алмазы канадского происхождения».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished