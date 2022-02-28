Chow Tai Fook и Mountain Province подписали соглашение о поставках

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Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (Chow Tai Fook) и Mountain Province Diamonds Inc. подписали соглашение о поставках, как сообщила горнодобывающая компания на сайте victoriaadvocate.com.

В соответствии с условиями соглашения о поставках с Chow Tai Fook, Mountain Province Diamonds будет поставлять китайской компании определенный ассортимент алмазов в течение одного года с возможностью продления.

Mountain Province Diamonds также объявила результаты своей последней продажи алмазов, которая завершилась 25 февраля 2022 года в Антверпене, Бельгия. Общий объем продаж составил 322 547 каратов алмазов, а общая выручка составила 41,4 млн долларов США, в результате чего средняя стоимость драгоценных камней составила 128 долларов США за карат.

Рейд Маки (Reid Mackie), вице-президент и руководитель отдела продаж и маркетинга бриллиантов Mountain Province Diamonds, прокомментировал: «Мы чрезвычайно горды объявить об официальном заключении соглашения о поставках с Chow Tai Fook. Для нас это замечательная возможность стать партнером признанного лидера отрасли, известного своим проницательным подходом к поиску алмазов, неуклонным стремлением к совершенству производства и обширной розничной сетью в Азии и Соединенных Штатах. Mountain Province Diamonds надеется на установление прочных и успешных отношений с Chow Tai Fook. Мы также довольны результатами после нашей февральской продажи алмазов. Мы достигли нового ценового рубежа и увидели высокий спрос на рынке на наши уникальные алмазы канадского происхождения».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





