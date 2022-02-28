Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Zimplats получила зеленый свет на генерацию электроэнергии мощностью 185 МВт
Издание Mining Weekly цитирует исполнительного директора компании Алекса Мхембере (Alex Mhembere), который заявил, что этот шаг повысит подачу электроэнергии для новых разработок.
«Мы должны быть в состоянии объявить тендер в ближайшие несколько недель», — сказал он.
Энергосистема мощность в 185 МВт будет обеспечивать достаточное количество чистой, зеленой энергии для удовлетворения общих эксплуатационных потребностей в течение дня и полагаться на гидроэлектроэнергию, получаемую от коммунальных предприятий, ночью.
Солнечный проект уже получил одобрение совета директоров. Солнечная электростанция первой очереди стоимостью 37 млн долларов США будет иметь мощность 35 МВт, ее ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 финансовом году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished