Zimplats получила зеленый свет на генерацию электроэнергии мощностью 185 МВт

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Зимбабвийская компания по добыче металлов платиновой группы Zimplats получила лицензию на генерацию электроэнергии мощностью 185 МВт в попытке сбалансировать подачу электроэнергии от гидро- и солнечных электростанций.

Издание Mining Weekly цитирует исполнительного директора компании Алекса Мхембере (Alex Mhembere), который заявил, что этот шаг повысит подачу электроэнергии для новых разработок.

«Мы должны быть в состоянии объявить тендер в ближайшие несколько недель», — сказал он.

Энергосистема мощность в 185 МВт будет обеспечивать достаточное количество чистой, зеленой энергии для удовлетворения общих эксплуатационных потребностей в течение дня и полагаться на гидроэлектроэнергию, получаемую от коммунальных предприятий, ночью.

Солнечный проект уже получил одобрение совета директоров. Солнечная электростанция первой очереди стоимостью 37 млн долларов США будет иметь мощность 35 МВт, ее ввод в эксплуатацию ожидается в 2024 финансовом году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





