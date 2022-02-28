Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Lucapa Diamond сократила долг более чем на 17 млн австралийских долларов
«Все три наших источника финансирования, New Azilian, Equigold и The IDC of South Africa, сыграли важную роль в партнерстве с Lucapa Diamond для достижения успеха на наших рудниках и геологоразведочных активах, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Они не только предоставили необходимое финансирование для разработки и разведки месторождений, но также проявили понимание и терпение, когда алмазная отрасль споткнулась в начале пандемии в 2020 году и это повлияло на нашу деятельность».
Алмазодобывающая компания заявила, что выплатила денежными средствами основную сумму в размере 10,5 млн австралийских долларов и проценты в размере 0,7 млн австралийских долларов, причитающиеся New Azilian, компании, связанной с основным акционером Lucapa Diamond и директором без исполнительных полномочий Россом Стэнли (Ross Stanley).
Активы, находящиеся в залоге у New Asilian, были разблокированы.
«Мы приложили много усилий для укрепления нашего баланса и сократили нашу задолженность на почти 17,6 млн австралийских долларов только за последние 14 месяцев», — сказал Везеролл.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished