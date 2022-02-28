Эксклюзив

Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается

Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...

28 февраля 2022

Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»

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21 февраля 2022

Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду

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07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Lucapa Diamond сократила долг более чем на 17 млн австралийских долларов

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Новости
Компания Lucapa Diamond сократила свой долг до 15,6 млн австралийских долларов на конец февраля 2022 года с 33,2 млн австралийских долларов более года назад.
«Все три наших источника финансирования, New Azilian, Equigold и The IDC of South Africa, сыграли важную роль в партнерстве с Lucapa Diamond для достижения успеха на наших рудниках и геологоразведочных активах, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Они не только предоставили необходимое финансирование для разработки и разведки месторождений, но также проявили понимание и терпение, когда алмазная отрасль споткнулась в начале пандемии в 2020 году и это повлияло на нашу деятельность».
Алмазодобывающая компания заявила, что выплатила денежными средствами основную сумму в размере 10,5 млн австралийских долларов и проценты в размере 0,7 млн австралийских долларов, причитающиеся New Azilian, компании, связанной с основным акционером Lucapa Diamond и директором без исполнительных полномочий Россом Стэнли (Ross Stanley).
Активы, находящиеся в залоге у New Asilian, были разблокированы.
«Мы приложили много усилий для укрепления нашего баланса и сократили нашу задолженность на почти 17,6 млн австралийских долларов только за последние 14 месяцев», — сказал Везеролл.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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