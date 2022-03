Lucapa Diamond сократила долг более чем на 17 млн австралийских долларов

Компания Lucapa Diamond сократила свой долг до 15,6 млн австралийских долларов на конец февраля 2022 года с 33,2 млн австралийских долларов более года назад.

«Все три наших источника финансирования, New Azilian, Equigold и The IDC of South Africa, сыграли важную роль в партнерстве с Lucapa Diamond для достижения успеха на наших рудниках и геологоразведочных активах, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Они не только предоставили необходимое финансирование для разработки и разведки месторождений, но также проявили понимание и терпение, когда алмазная отрасль споткнулась в начале пандемии в 2020 году и это повлияло на нашу деятельность».

Алмазодобывающая компания заявила, что выплатила денежными средствами основную сумму в размере 10,5 млн австралийских долларов и проценты в размере 0,7 млн австралийских долларов, причитающиеся New Azilian, компании, связанной с основным акционером Lucapa Diamond и директором без исполнительных полномочий Россом Стэнли (Ross Stanley).

Активы, находящиеся в залоге у New Asilian, были разблокированы.

«Мы приложили много усилий для укрепления нашего баланса и сократили нашу задолженность на почти 17,6 млн австралийских долларов только за последние 14 месяцев», — сказал Везеролл.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished