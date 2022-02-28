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31 января 2022
Cartier подала в суд на Tiffany & Co из-за предполагаемой кражи коммерческих секретов
Согласно судебной жалобе, поданной в верховный суд штата Нью-Йорк по делу «Cartier против Tiffany & Co», Tiffany & Co наняла сотрудника Cartier с целью сбора информации о деятельности компании.
Агентство Reuters сообщило, что Cartier, принадлежащая группе Richemont, специализирующейся на товарах класса «люкс», обвинила Tiffany & Co в использовании коварной деловой тактики из-за «беспорядка», возникшего на фоне серии увольнений среди ее высокопоставленных специалистов ювелирного дела.
Cartier считает, что Tiffany & Co хотела украсть у нее торговую информацию относительно предложений по продаже высококачественных ювелирных изделий, вероятно, с целью расширить собственный ассортимент драгоценностей топ-класса.
По данным агентства Reuters, которое первым сообщило об этой истории, некая Меган Марино (Megan Marino) была якобы уволена с должности младшего менеджера в Cartier в декабре 2021 года, а затем назначена на высокую должность менеджера по ювелирным изделиям в Tiffany & Co.
Сама Марино под присягой обвинила Tiffany & Co в том, что компания была «больше заинтересована в том, чтобы нанять меня в качестве источника информации, нежели в качестве менеджера».
Сообщается также, что Cartier добивается возмещения ущерба по другому аналогичному cудебному делу. По утверждению Cartier, конкурирующая компания якобы наняла еще одного бывшего его сотрудника.
Алекс Шишло для Rough&Polished