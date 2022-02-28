Выставка JGT Dubai дебютировала в качестве главного мероприятия по поиску поставщиков

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Выставка JGT Dubai добилась больших успехов в качестве одного из лучших в отрасли направлений для поиска поставщиков в формате «бизнес-бизнесу» после трехдневной работы во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC), объявили вчера ее организаторы компании Informa Markets Jewellery и Italian Exhibition Group (IEG). Инаугурационное мероприятие проходило с 22 по 24 февраля.

JGT Dubai привлекла 4 244 посетителей, которые за весь период выставки посетили ее 6 001 раз. На ярмарке было значительное присутствие международных покупателей, на долю которых пришлось 46,2% уникальных посетителей из почти 100 стран и регионов. Среди них было более 200 приглашенных оптовиков, ритейлеров и брендов из Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и Южной Азии.

JGT Dubai представила тщательно подобранную группу экспонентов, состоящую из более чем 300 поставщиков качественных изделий из 23 стран и регионов, представляющих готовые ювелирные изделия, отдельные драгоценные камни и технологические категории.

Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент Informa Markets в Азии, сказал: «Являясь первым международным мероприятием года по поиску поставщиков B2B с личным участием, JGT Dubai придала нашей отрасли беспрецедентный импульс в преддверии важных сезонов продаж 2022 года. Личное присутствие превзошло наши ожидания, а уровень энергии и энтузиазма на выставочной площадке был исключительным».

Коррадо Перабони (Corrado Peraboni), генеральный директор Italian Exhibition Group, отметил: «Мы особенно гордимся тем, что открыли календарь международных выставок золота и ювелирных изделий первой выставкой JGT Dubai. Удовлетворение, выраженное в последние несколько дней международными экспонентами и посетителями, подтвердило ценность проекта, созданного в результате сотрудничества между IEG и Informa Markets Jewellery».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





