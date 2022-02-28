Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Выставка JGT Dubai дебютировала в качестве главного мероприятия по поиску поставщиков
JGT Dubai привлекла 4 244 посетителей, которые за весь период выставки посетили ее 6 001 раз. На ярмарке было значительное присутствие международных покупателей, на долю которых пришлось 46,2% уникальных посетителей из почти 100 стран и регионов. Среди них было более 200 приглашенных оптовиков, ритейлеров и брендов из Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и Южной Азии.
JGT Dubai представила тщательно подобранную группу экспонентов, состоящую из более чем 300 поставщиков качественных изделий из 23 стран и регионов, представляющих готовые ювелирные изделия, отдельные драгоценные камни и технологические категории.
Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент Informa Markets в Азии, сказал: «Являясь первым международным мероприятием года по поиску поставщиков B2B с личным участием, JGT Dubai придала нашей отрасли беспрецедентный импульс в преддверии важных сезонов продаж 2022 года. Личное присутствие превзошло наши ожидания, а уровень энергии и энтузиазма на выставочной площадке был исключительным».
Коррадо Перабони (Corrado Peraboni), генеральный директор Italian Exhibition Group, отметил: «Мы особенно гордимся тем, что открыли календарь международных выставок золота и ювелирных изделий первой выставкой JGT Dubai. Удовлетворение, выраженное в последние несколько дней международными экспонентами и посетителями, подтвердило ценность проекта, созданного в результате сотрудничества между IEG и Informa Markets Jewellery».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished