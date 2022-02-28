Caledonia Mining подписала контракт с нулевой стоимостью на хеджирование 25% добычи золота сроком на пять месяцев

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Компания Caledonia Mining заключила контракт с нулевой стоимостью на хеджирование около 25% целевого объема добычи золота в 2022 году на руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве посредством контракта на хеджирование 20 000 унций золота в течение пяти месяцев с марта по июль 2022 года.

В сообщении компании говорится, что контракт хеджирования имеет верхний предел в размере 1 940 долларов США и предельный уровень в размере 1 825 долларов США, а это означает, что за 4 000 унций золота в месяц в течение указанного периода Caledonia Mining получит эффективную цену золота за унцию в размере не менее 1 825 долларов или более 1 940 долларов.

Компания также получит эффективную спотовую цену золота между этими двумя уровнями.

«Хеджирование производства золота — непростое решение для золотодобытчика, поскольку инвесторы обычно хотят максимизировать риск роста цен на золото, — сказал исполнительный директор Caledonia Стив Кертис (Steve Curtis). — Однако, учитывая тот факт, что наши поэтапные капиталовложения в значительной степени ориентированы на первую половину 2022 года, когда мы наращиваем добычу золота, совет директоров счел разумным воспользоваться преимуществами текущей высокой цены на золото для защиты баланса на этом этапе более высоких капитальных вложений с пятимесячной договоренностью о хеджировании части нашей продукции».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





