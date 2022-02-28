Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Caledonia Mining подписала контракт с нулевой стоимостью на хеджирование 25% добычи золота сроком на пять месяцев
В сообщении компании говорится, что контракт хеджирования имеет верхний предел в размере 1 940 долларов США и предельный уровень в размере 1 825 долларов США, а это означает, что за 4 000 унций золота в месяц в течение указанного периода Caledonia Mining получит эффективную цену золота за унцию в размере не менее 1 825 долларов или более 1 940 долларов.
Компания также получит эффективную спотовую цену золота между этими двумя уровнями.
«Хеджирование производства золота — непростое решение для золотодобытчика, поскольку инвесторы обычно хотят максимизировать риск роста цен на золото, — сказал исполнительный директор Caledonia Стив Кертис (Steve Curtis). — Однако, учитывая тот факт, что наши поэтапные капиталовложения в значительной степени ориентированы на первую половину 2022 года, когда мы наращиваем добычу золота, совет директоров счел разумным воспользоваться преимуществами текущей высокой цены на золото для защиты баланса на этом этапе более высоких капитальных вложений с пятимесячной договоренностью о хеджировании части нашей продукции».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished