Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
К 2030 году Ангола может стать вторым по величине производителем алмазов – министр
В настоящее время Ангола является четвертым по величине производителем алмазов.
Министр по делам полезных ископаемых Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), согласно изданию Vera Angola, заявил, что эта южная африканская страна стала единственным местом за последние 10 лет, где добыча алмазов росла благодаря открытию новых месторождений.
Компании АЛРОСА и Catoca открыли там трубку Луаше (Luaxe) в 2013 году.
Азеведо ранее заявлял, что они намерены преобразовать месторождение Луаше в 2022 году в структурированный и организованный традиционный рудник с добычей около 5,7 млн каратов алмазов в 2023 году, что составляет более половины добычи страны в 2020 году.
Ангола произвела около 8 млн каратов алмазного сырья в 2020 году по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.
За первые 10 месяцев 2021 года страна добыла 6,5 млн каратов алмазов. В прошлом году компания поставила цель произвести 9,1 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished