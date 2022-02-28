К 2030 году Ангола может стать вторым по величине производителем алмазов – министр

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Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на министра правительства Анголы, к 2030 году страна может стать вторым по величине производителем алмазного сырья в мире.

В настоящее время Ангола является четвертым по величине производителем алмазов.

Министр по делам полезных ископаемых Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), согласно изданию Vera Angola, заявил, что эта южная африканская страна стала единственным местом за последние 10 лет, где добыча алмазов росла благодаря открытию новых месторождений.

Компании АЛРОСА и Catoca открыли там трубку Луаше (Luaxe) в 2013 году.

Азеведо ранее заявлял, что они намерены преобразовать месторождение Луаше в 2022 году в структурированный и организованный традиционный рудник с добычей около 5,7 млн каратов алмазов в 2023 году, что составляет более половины добычи страны в 2020 году.

Ангола произвела около 8 млн каратов алмазного сырья в 2020 году по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.

За первые 10 месяцев 2021 года страна добыла 6,5 млн каратов алмазов. В прошлом году компания поставила цель произвести 9,1 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



