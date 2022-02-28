Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Diamcor Mining увеличила выручку в четвертом квартале
В целом в результате продолжающейся пробной добычи алмазов на месторождении Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке с ее начала до 31 декабря 2021 года было извлечено, выставлено на тендерные торги и продано 175 016 каратов необработанных алмазов, что принесло доход в размере 30,2 млн долларов при средней цене алмазов в $172,75 за карат.
Компания зафиксировала чистый убыток до налогообложения в размере 939 916 долларов за промежуточный период, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравнению с 1,4 млн долларов годом ранее.
Diamcor сообщила, что завершила первую фазу объявленных двухэтапных усилий по расширению рудника, направленных на удвоение производственных мощностей проекта досрочно в течение промежуточного периода.
«К 31 декабря 2021 года усилия компании переключились на доработку и оптимизацию первоначальных завершенных элементов расширения и продвижение второй фазы расширений, которые должны быть завершены к 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении Diamcor.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished