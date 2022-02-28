Diamcor Mining увеличила выручку в четвертом квартале

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Diamcor Mining провела торги и продала 5 441,88 карата алмазного сырья в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря 2021 года, получив доход в размере 1,07 млн долларов США, в результате чего средняя цена алмазов составила 197,5 доллара за карат.

В целом в результате продолжающейся пробной добычи алмазов на месторождении Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке с ее начала до 31 декабря 2021 года было извлечено, выставлено на тендерные торги и продано 175 016 каратов необработанных алмазов, что принесло доход в размере 30,2 млн долларов при средней цене алмазов в $172,75 за карат.

Компания зафиксировала чистый убыток до налогообложения в размере 939 916 долларов за промежуточный период, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравнению с 1,4 млн долларов годом ранее.

Diamcor сообщила, что завершила первую фазу объявленных двухэтапных усилий по расширению рудника, направленных на удвоение производственных мощностей проекта досрочно в течение промежуточного периода.

«К 31 декабря 2021 года усилия компании переключились на доработку и оптимизацию первоначальных завершенных элементов расширения и продвижение второй фазы расширений, которые должны быть завершены к 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении Diamcor.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





