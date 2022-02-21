Неясность в отношении владельцев Kuvimba Mining House тормозит развитие платинового проекта в Зимбабве

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Компания Impala Platinum, третий по величине производитель металлов платиновой группы в мире, потребовала большей прозрачности в отношении владения государственной компанией Kuvimba Mining House, прежде чем рассматривать возможность создания совместного предприятия в проекте Дарвендейл (Darwendale).

Как сообщает агентство Bloomberg, Impala Platinum хочет, чтобы правительство Зимбабве предоставило больше информации о компании Kuvimba Mining House, 35% которой принадлежит частным акционерам, которых власти Хараре еще не назвали.

Kuvimba Mining House и Vi Holding российского магната Виталия Мащицкого владеют по 50% акций в компании Great Dyke Investments, которой принадлежит проект Дарвендейл.

«Хотя правительство Зимбабве утверждает, что контролирует Kuvimba Mining House, его активы такие же, как и те, которыми по крайней мере до конца 2020 года владела компания Sotic International, связанная с Кудакваше Тагвиреи (Kudakwashe Tagwirei), советником президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, — сообщает Bloomberg. — В 2020 году на Тагвиреи были наложены санкции Министерства финансов США, которое утверждало, что он давал взятки правительственным чиновникам и использовал политическое влияние для заключения выгодных государственных сделок».

Great Dyke Investments нуждается в партнере, который помог бы финансировать рудник.

Для запуска рудника, который может производить 860 000 унций металлов платиновой группы в год, необходимо не менее 2 млрд долларов США.

Ожидалось, что первоначальное производство начнется в этом году, но компания с трудом пыталась собрать 650 млн долларов, чтобы запустить проект.

Impala Platinum владела землей, на которой расположен проект Дарвендейл, до 2006 года, когда она была вынуждена отказаться от значительной части своих концессий на добычу полезных ископаемых в стране.

Зимбабве обладает третьими по величине запасами металлов платиновой группы в мире.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





