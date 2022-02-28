Эксклюзив

Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается

Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...

28 февраля 2022

Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»

Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...

21 февраля 2022

Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду

По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...

14 февраля 2022

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Mountain Province Diamonds Inc. объявила итоги внеочередного собрания акционеров

Сегодня
Новости
Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что на своем специальном собрании акционеров 28 февраля 87% голосов незаинтересованных акционеров были отданы в пользу ранее объявленной сделки по долговому финансированию, которая значительно укрепит финансовое положение компании в преддверии более широкого рефинансирования ее задолженности позднее в 2022 году.
Компания объявила также, что в рамках проекта Кеннади Норт (Kennady North), 100% которого принадлежит компании, начата новая, ориентированная на открытие программа бурения и геофизических исследований на глубине 6000 метров.
На специальном собрании незаинтересованные акционеры компании одобрили заключение соглашения о предоставлении срочного кредита под залог в размере $50 млн с организацией, в конечном счете принадлежащей Дермоту Десмонду (Dermot Desmond), и выдачу кредитору или другой организации, в конечном счете принадлежащей Десмонду, варрантов на покупку до 41 000 000 обыкновенных акций компании по совокупной цене исполнения приблизительно $25 млн.
По кредитному соглашению будут начисляться проценты по ставке 8% годовых до 15 декабря 2022 года, после чего процентная ставка будет на 2% годовых больше, чем процентная ставка по долгу, который заменяет или рефинансирует существующие облигации второго залога компании.
Варранты могут быть исполнены полностью или частично в любое время до 15 декабря 2027 года, даты погашения кредитного соглашения, путем выплаты 0,60975 доллара США за одну обыкновенную акцию. 

Алекс Шишло для Rough&Polished


Версия для печати