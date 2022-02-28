Mountain Province Diamonds Inc. объявила итоги внеочередного собрания акционеров

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что на своем специальном собрании акционеров 28 февраля 87% голосов незаинтересованных акционеров были отданы в пользу ранее объявленной сделки по долговому финансированию, которая значительно укрепит финансовое положение компании в преддверии более широкого рефинансирования ее задолженности позднее в 2022 году.

Компания объявила также, что в рамках проекта Кеннади Норт (Kennady North), 100% которого принадлежит компании, начата новая, ориентированная на открытие программа бурения и геофизических исследований на глубине 6000 метров.

На специальном собрании незаинтересованные акционеры компании одобрили заключение соглашения о предоставлении срочного кредита под залог в размере $50 млн с организацией, в конечном счете принадлежащей Дермоту Десмонду (Dermot Desmond), и выдачу кредитору или другой организации, в конечном счете принадлежащей Десмонду, варрантов на покупку до 41 000 000 обыкновенных акций компании по совокупной цене исполнения приблизительно $25 млн.

По кредитному соглашению будут начисляться проценты по ставке 8% годовых до 15 декабря 2022 года, после чего процентная ставка будет на 2% годовых больше, чем процентная ставка по долгу, который заменяет или рефинансирует существующие облигации второго залога компании.

Варранты могут быть исполнены полностью или частично в любое время до 15 декабря 2027 года, даты погашения кредитного соглашения, путем выплаты 0,60975 доллара США за одну обыкновенную акцию.



Алекс Шишло для Rough&Polished





