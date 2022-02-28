Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
28 февраля 2022
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Mountain Province Diamonds Inc. объявила итоги внеочередного собрания акционеров
Компания объявила также, что в рамках проекта Кеннади Норт (Kennady North), 100% которого принадлежит компании, начата новая, ориентированная на открытие программа бурения и геофизических исследований на глубине 6000 метров.
На специальном собрании незаинтересованные акционеры компании одобрили заключение соглашения о предоставлении срочного кредита под залог в размере $50 млн с организацией, в конечном счете принадлежащей Дермоту Десмонду (Dermot Desmond), и выдачу кредитору или другой организации, в конечном счете принадлежащей Десмонду, варрантов на покупку до 41 000 000 обыкновенных акций компании по совокупной цене исполнения приблизительно $25 млн.
По кредитному соглашению будут начисляться проценты по ставке 8% годовых до 15 декабря 2022 года, после чего процентная ставка будет на 2% годовых больше, чем процентная ставка по долгу, который заменяет или рефинансирует существующие облигации второго залога компании.
Варранты могут быть исполнены полностью или частично в любое время до 15 декабря 2027 года, даты погашения кредитного соглашения, путем выплаты 0,60975 доллара США за одну обыкновенную акцию.
Алекс Шишло для Rough&Polished