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Вчера
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Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
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31 января 2022
В 2021 финансовом году выручка Sarine выросла на 52%, чистая прибыль почти на 600%
При общих благоприятных условиях для бизнеса в течение большей части 2021 финансового года и энергичном возрождении деятельности по производству бриллиантов выручка Sarine Group выросла на 52%, достигнув $62,1 млн за счет увеличения продаж производственного оборудования и более высоких регулярных доходов, в первую очередь доходов от сканирования включений в алмазах приборами Galaxy®, которые выросли на 46% по сравнению с 2020 финансовым годом и увеличили чистую валовую прибыль на 74%.
Общие регулярные поступления денежных средств составили примерно 55% выручки компании во втором полугодии 2021 года и 46% ее выручки в 2021 финансовом году.
В целом доход от оптовой и розничной торговли, связанной с алмазами и бриллиантами, составил примерно 11% выручки компании за второе полугодие 2021 года и 8% за 2021 финансовый год. Во втором полугодии 2021 года компания поставила 32 системы разметки алмазов семейства Galaxy®, включая три модели Galaxy® Ultra, две модели Galaxy®, 6 моделей Meteor™ и 21 модель Meteorite™. Около 40% систем Meteor™ и Meteorite™ были проданы в рамках одноразовой парадигмы без каких-либо последующих доходов от каждого использования. Всего в 2021 финансовом году было поставлено 80 систем Galaxy, а по состоянию на 31 декабря 2021 года база установленных устройств составляла 711 систем.
Несмотря на рост, общие операционные расходы остались в разумных пределах, что способствовало увеличению чистой прибыли на 596%, до $16,5 млн в 2021 финансовом году. Совет директоров рекомендовал окончательный размер дивидендов в размере 1,0 цента США на обыкновенную акцию за 2021 финансовый год, и после утверждения на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2022 года дивиденды, как ожидается, будут выплачены 19 мая 2022 года.
Доходы Sarine от торговли, в настоящее время в основном в рамках цифровых тендеров Sarine Profile™ и Sarine Diamond Journey™, значительно выросли в 2021 финансовом году (хотя и с небольшой базы) до примерно 11% выручки компании за второе полугодие 2021 года и 8% за 2021 финансовый год. Компания ожидает, что выручка от торговли продолжит расти в 2022 финансовом году за счет новых клиентов и более широкого внедрения новых технологий Sarine.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished