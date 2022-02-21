В 2021 финансовом году выручка Sarine выросла на 52%, чистая прибыль почти на 600%

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Sarine объявила свои финансовые результаты за 12 месяцев 2021 финансового года, закончившегося 31 декабря 2021 года. С постепенным возобновлением розничной деятельности во втором полугодии 2020 года алмазная отрасль в конце года восстановилась, и этот положительный импульс перенесся в 2021 год. Неудовлетворенный спрос, сохраняющиеся ограничения на международные поездки и фискальные стимулы со стороны многих правительств способствовали высокому потребительскому спросу на ювелирные изделия с бриллиантами в 2021 году.

При общих благоприятных условиях для бизнеса в течение большей части 2021 финансового года и энергичном возрождении деятельности по производству бриллиантов выручка Sarine Group выросла на 52%, достигнув $62,1 млн за счет увеличения продаж производственного оборудования и более высоких регулярных доходов, в первую очередь доходов от сканирования включений в алмазах приборами Galaxy®, которые выросли на 46% по сравнению с 2020 финансовым годом и увеличили чистую валовую прибыль на 74%.

Общие регулярные поступления денежных средств составили примерно 55% выручки компании во втором полугодии 2021 года и 46% ее выручки в 2021 финансовом году.

В целом доход от оптовой и розничной торговли, связанной с алмазами и бриллиантами, составил примерно 11% выручки компании за второе полугодие 2021 года и 8% за 2021 финансовый год. Во втором полугодии 2021 года компания поставила 32 системы разметки алмазов семейства Galaxy®, включая три модели Galaxy® Ultra, две модели Galaxy®, 6 моделей Meteor™ и 21 модель Meteorite™. Около 40% систем Meteor™ и Meteorite™ были проданы в рамках одноразовой парадигмы без каких-либо последующих доходов от каждого использования. Всего в 2021 финансовом году было поставлено 80 систем Galaxy, а по состоянию на 31 декабря 2021 года база установленных устройств составляла 711 систем.

Несмотря на рост, общие операционные расходы остались в разумных пределах, что способствовало увеличению чистой прибыли на 596%, до $16,5 млн в 2021 финансовом году. Совет директоров рекомендовал окончательный размер дивидендов в размере 1,0 цента США на обыкновенную акцию за 2021 финансовый год, и после утверждения на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2022 года дивиденды, как ожидается, будут выплачены 19 мая 2022 года.

Доходы Sarine от торговли, в настоящее время в основном в рамках цифровых тендеров Sarine Profile™ и Sarine Diamond Journey™, значительно выросли в 2021 финансовом году (хотя и с небольшой базы) до примерно 11% выручки компании за второе полугодие 2021 года и 8% за 2021 финансовый год. Компания ожидает, что выручка от торговли продолжит расти в 2022 финансовом году за счет новых клиентов и более широкого внедрения новых технологий Sarine.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





