WFDB провела успешную встречу президентов в Дубае

WFDB на встрече президентов алмазных бирж в Дубае Фото: WFDB

Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) завершила прошедшее на прошлой неделе с большим успехом совещание президентов алмазных бирж в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), в ходе которого организация приняла резолюцию в поддержку социальной ответственности, прозрачности, соблюдения отраслевых требований и полного раскрытия информации. Это также был первый случай, когда представители организации «Молодые диамантеры» (Young Diamantaires) были приглашены на заседание исполнительного комитета и рабочую сессию WFDB.На открытии Дубайской алмазной конференции 24 февраля с основным докладом выступил министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo). Другими докладчиками были председатель совета директоров DMCC Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), глава отдела международных отношений АЛРОСА Петр Каракчиев, финансовый директор De Beers Сюзанна Сваникер (Susanne Swaniker), президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) и президент Всемирного алмазного центра (World Diamond Center, WDC) Эдвард Ашер (Edward Asscher).Президент WFDB Йорам Дваш (Yoram Dvash) призвал алмазную отрасль принять принципы социальной ответственности и прозрачности на благо отрасли. Он сказал: «Я призываю всех нас принять эти ценности. Это жизненно важно, если мы хотим защитить будущее нашей отрасли».Позже WFDB приняла Руководство по ответственной деловой практике, которое включает в себя следующее: ответственный выбор поставщиков по всей цепочке поставок, уважение прав человека, справедливая трудовая практика, защита окружающей среды, соблюдение правил противодействия отмыванию денег и антитеррористического финансирования, а также полное раскрытие информации о выращенных в лаборатории и облагороженных бриллиантах или их имитаторах. Членов WFDB призвали соблюдать эти принципы, в противном случае им грозит дисциплинарное взыскание.Встреча президентов стала кульминацией целой недели мероприятий, включая Дубайскую алмазную конференцию, в которой приняли участие высшее руководство мировой алмазной отрасли. Конференция также включала в себя официальное открытие офиса Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) в DMCC, что является прямым результатом соглашения, заключенного между IDE и DMCC после подписания Авраамических соглашений (Abraham Accords) в 2020 году. В ходе всех мероприятий принимающей стороной выступал председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед бин Сулайем, а сами мероприятия были организованы специальным советником DMCC Мартином Ликом (Martin Leake) и его сотрудниками.