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Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
Вчера
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
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31 января 2022
Lucara Diamond рассчитывает получить дополнительный доход в размере 4 млрд долларов от проекта по строительству подземной части рудника Карове
Горнодобывающая компания сообщила, что после получения в сентябре 2021 года кредитного финансирования проекта под обеспечение с преимущественным правом требования на сумму 220 млн долларов совет директоров компании официально одобрил проект с капитальными затратами в размере 534 млн долларов и пятилетним периодом строительства.
Выход на проектную мощность рудника ожидается в первом квартале 2026 года, а выход на полную мощность подземного проекта ожидается во второй половине 2026 года.
В сообщении компании говорится, что в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, было потрачено 86,3 млн долларов, в основном на проектирование и закупку товаров с длительным сроком изготовления.
Lucara Diamond также заявила, что введет в эксплуатацию четыре основных проходческих подъемных устройства, завершит стальную конструкцию копра для производственных и вентиляционных шахт.
Компания продолжит детальное проектирование и проектирование инфраструктуры и планировки подземного рудника.
К декабрю 2022 года компания введет в эксплуатацию магистральную линию электропередачи напряжением 132 кВ протяженностью 29 км.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished