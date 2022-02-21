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31 января 2022

Lucara Diamond рассчитывает получить дополнительный доход в размере 4 млрд долларов от проекта по строительству подземной части рудника Карове

Сегодня
Новости
Прогнозируется, что проект Lucara Diamond по расширению алмазного рудника Карове (Karowe) за счет строительства его подземной части, целью которого является продление его срока службы как минимум до 2040 года, принесет дополнительные доходы в размере около 4 млрд долларов США, если исходить из консервативных цен на алмазы.
Горнодобывающая компания сообщила, что после получения в сентябре 2021 года кредитного финансирования проекта под обеспечение с преимущественным правом требования на сумму 220 млн долларов совет директоров компании официально одобрил проект с капитальными затратами в размере 534 млн долларов и пятилетним периодом строительства.
Выход на проектную мощность рудника ожидается в первом квартале 2026 года, а выход на полную мощность подземного проекта ожидается во второй половине 2026 года.
В сообщении компании говорится, что в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года, было потрачено 86,3 млн долларов, в основном на проектирование и закупку товаров с длительным сроком изготовления.
Lucara Diamond также заявила, что введет в эксплуатацию четыре основных проходческих подъемных устройства, завершит стальную конструкцию копра для производственных и вентиляционных шахт.
Компания продолжит детальное проектирование и проектирование инфраструктуры и планировки подземного рудника.
К декабрю 2022 года компания введет в эксплуатацию магистральную линию электропередачи напряжением 132 кВ протяженностью 29 км.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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