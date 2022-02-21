Стратегия роста Lucapa Diamond увенчалась успехом: прибыль от основной деятельности увеличилась в четыре раза

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Компания Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что продолжает уделять основное внимание своей стратегии роста вместе со своими партнерами, расширяя производственные мощности на рудниках Луло (Lulo) в Анголе и Мотае (Mothae) в Лесото.

Благодаря этой стратегии и усилиям компания достигла рекордной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год в размере 16,6 млн долларов США (22,3 млн австралийских долларов) по сравнению с 500 000 долларов США в 2020 году.

Компания сообщила о прибыли после налогообложения за год в размере 2,8 млн долларов США в 2021 году по сравнению с убытком в размере 9,7 млн долларов США годом ранее.

Выручка компании составила 135 млн австралийских долларов или 2 150 австралийских долларов за карат алмазов за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Доля компании в результатах работы рудника Луло, учитываемая по методу долевого участия после учета амортизации и других статей по капитальным операциям, составила 7,6 млн долларов США прибыли по сравнению с убытком в размере 300 000 долларов США годом ранее.

Lucapa Diamond заявила, что в 2021 году наблюдалось быстрое восстановление и рост потребительского спроса на ключевом рынке потребления бриллиантов в Северной Америке и на развивающихся рынках Китая и Индии.

«Уровни запасов бриллиантов в отрасли сильно сократились из-за пандемии, цены как на алмазы, так и на бриллианты резко выросли, при этом цены на алмазы выросли в среднем более чем на 30% в 2021 году», — говорится в сообщении компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





