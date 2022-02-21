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31 января 2022
Стратегия роста Lucapa Diamond увенчалась успехом: прибыль от основной деятельности увеличилась в четыре раза
Благодаря этой стратегии и усилиям компания достигла рекордной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год в размере 16,6 млн долларов США (22,3 млн австралийских долларов) по сравнению с 500 000 долларов США в 2020 году.
Компания сообщила о прибыли после налогообложения за год в размере 2,8 млн долларов США в 2021 году по сравнению с убытком в размере 9,7 млн долларов США годом ранее.
Выручка компании составила 135 млн австралийских долларов или 2 150 австралийских долларов за карат алмазов за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
Доля компании в результатах работы рудника Луло, учитываемая по методу долевого участия после учета амортизации и других статей по капитальным операциям, составила 7,6 млн долларов США прибыли по сравнению с убытком в размере 300 000 долларов США годом ранее.
Lucapa Diamond заявила, что в 2021 году наблюдалось быстрое восстановление и рост потребительского спроса на ключевом рынке потребления бриллиантов в Северной Америке и на развивающихся рынках Китая и Индии.
«Уровни запасов бриллиантов в отрасли сильно сократились из-за пандемии, цены как на алмазы, так и на бриллианты резко выросли, при этом цены на алмазы выросли в среднем более чем на 30% в 2021 году», — говорится в сообщении компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished