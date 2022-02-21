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31 января 2022
«Женское дело»: ретрансляция реальности
Фото: Ilgiz F.
Как и год назад, накануне международного женского праздника (отнюдь не отмененного гендерной повесткой) 1-7 марта в Московской галерее Ilgiz F. пройдет вторая выставка «Женское дело», с участием исключительно женщин - ювелиров и дизайнеров.
В этом году темой экспозиции станет ретрансляция реальности. Тем самым подчеркивается «несомненное преимущество» ювелира и профессиональное умение перенести свое видение реальности в ювелирное изделие.
Предстоящее событие должно показать, какими женщинам-ювелирам представляются жизнь, общество, культура и события, насколько похожи и одновременно разнятся их взгляды на одни и те же вещи.
Участницами выставки стали экспоненты прошлого года - бренды OXIOMA, «Штуки в руки», AMARIN Jewelry, Анна Хуруджи, - так и ювелиры, выставляющиеся на этой выставке впервые: Alina Perova, Fine Heritage, LM jewellery tales, LÓVI, OLGA@OLGA, Roni Jewels, Sirena jewellery, Татьяна Больших, Trustin_bosh и другие достойные представительницы вполне «женского дела».
Работы, представленные на выставке, выполнены в разнообразных техниках: от чеканки и резьбы по камню до микромозаики и горячей ювелирной эмали. В них прослеживается множество мотивов - природных, готических, национальных и многих других.
Выставка ставит своей целью рассказать о трендах и тенденциях в индустрии, поскольку на ней представлены, как обещают организаторы мероприятия, «только концептуальные работы, идейно наполненные и представляющие не только материальную, но и культурную ценность».
Галина Семенова для Rough&Polished