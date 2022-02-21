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24 января 2022
Выручка Lucara Diamond выросла на 84%, достигнув 230 млн долларов
Lucara Diamond со второго квартала 2020 года поставляет все алмазы весом более 10,8 карата, добытые на руднике Карове (Karowe), компании HB в условиях неопределенности, вызванной глобальным кризисом, и значительной слабости, наблюдавшейся в то время на рынке необработанных алмазов, особенно крупных высококачественных камней.
«Более высокие цены на алмазы в сочетании с устойчивыми операционными показателями на руднике и новаторским, диверсифицированным подходом Lucara Diamond к продажам алмазов через компанию HB, платформу Clara и посредством традиционных тендеров принесли компании высокие доходы в 2021 году, — заявила генеральный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas). — Это продемонстрировало полное восстановление после проблем, связанных с пандемией, и отражает гораздо лучшие перспективы на 2022 год и далее, поскольку мы продолжаем получать выгоду от одного из самых сильных алмазных рынков, который мы увидели в лучшую часть последнего десятилетия».
Прогноз выручки Lucara Diamond от алмазов на 2022 год был повышен до 195–225 млн долларов со 185-215 млн долларов.
Lucara Diamond заявила, что ее скорректированная EBITDA в размере 102,5 млн долларов увеличилась более чем в пять раз в 2021 году по сравнению со скорректированной EBITDA в размере 18,4 млн долларов за тот же период 2020 года в основном за счет более высоких доходов.
Чистая прибыль компании за год также выросла до 23,8 млн долларов, или до 0,06 доллара прибыли на акцию.
Согласно Lucara Diamond, в 2021 году на месторождении Карове было добыто 369 390 каратов алмазов при их содержании в руде в размере 12,93 карата на сто тонн.
В течение года было извлечено 39 алмазов весом более 100 каратов, в том числе восемь алмазов весом более 300 каратов, восемь алмазов весом от 200 до 300 каратов, а также еще 23 камня весом от 100 до 200 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished