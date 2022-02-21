Последний тендер Petra Diamonds принес 110 млн долларов

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Компания Petra Diamonds продала 589 168 каратов алмазного сырья в ходе четвертого тендерного цикла за 2022 финансовый год, выручив 110,5 млн долларов США при средней цене алмазов в 188 долларов за карат.

Компания заявила, что 80% объема ее четвертого тендерного цикла было продано.

«Продажа оставшихся 20% объема четвертого тендерного цикла, который представляет собой сопоставимый ассортимент продукции, планируется завершить 7 марта 2022 года или около того, и вскоре после этого будут опубликованы полные результаты продаж четвертого тендерного цикла», — говорится в сообщении Petra Diamonds.

В нем также отмечается, что размер увеличения сопоставимых цен на алмазы за шесть месяцев до декабря 2021 года все еще определяется и будет объявлен, когда станут доступны данные.

«В результате пока невозможно определить, насколько увеличение цены в долларах США за карат связано с движением рынка или с ассортиментом продукции», — заявила компания.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





