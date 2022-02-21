Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
Сегодня
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Последний тендер Petra Diamonds принес 110 млн долларов
Компания заявила, что 80% объема ее четвертого тендерного цикла было продано.
«Продажа оставшихся 20% объема четвертого тендерного цикла, который представляет собой сопоставимый ассортимент продукции, планируется завершить 7 марта 2022 года или около того, и вскоре после этого будут опубликованы полные результаты продаж четвертого тендерного цикла», — говорится в сообщении Petra Diamonds.
В нем также отмечается, что размер увеличения сопоставимых цен на алмазы за шесть месяцев до декабря 2021 года все еще определяется и будет объявлен, когда станут доступны данные.
«В результате пока невозможно определить, насколько увеличение цены в долларах США за карат связано с движением рынка или с ассортиментом продукции», — заявила компания.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished