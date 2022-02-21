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Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
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Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
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14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
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Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
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24 января 2022
Ангола намерена создать второй алмазный центр
Министр минеральных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) заявил на только что завершившейся Дубайской алмазной конференции, что центр и алмазный сектор страны открыты для международных инвестиций.
В прошлом году был открыт алмазный центр в Сауримо, также в провинции Северная Лунда.
В настоящее время в этом центре есть три завода по огранке алмазов, заводская школа и учебный центр, два объекта находятся в стадии строительства и более 20 вакансий еще не заполнены.
Эти три завода по огранке алмазов поддерживаются компаниями KGK Group, которая может гранить 12 000 каратов в месяц, Kapu Gems, которая способна гранить 5 000 каратов в месяц, и Stardiam, которая может гранить более 5 000 каратов в месяц.
Азеведо сообщил участникам алмазной конференции, что он внес улучшения в законодательство и деловую среду, что облегчает потенциальным компаниям по огранке алмазов возможность инвестировать в страну.
«Я хочу, чтобы Ангола все активнее участвовала в огранке алмазов», — сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished