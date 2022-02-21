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Ангола намерена создать второй алмазный центр

Сегодня
Новости
По сообщениям СМИ, Ангола рассматривает возможность строительства второго алмазного центра в провинции Северная Лунда после заполнения вакансий в алмазном центре в Сауримо.
Министр минеральных ресурсов страны Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) заявил на только что завершившейся Дубайской алмазной конференции, что центр и алмазный сектор страны открыты для международных инвестиций.
В прошлом году был открыт алмазный центр в Сауримо, также в провинции Северная Лунда.
В настоящее время в этом центре есть три завода по огранке алмазов, заводская школа и учебный центр, два объекта находятся в стадии строительства и более 20 вакансий еще не заполнены.
Эти три завода по огранке алмазов поддерживаются компаниями KGK Group, которая может гранить 12 000 каратов в месяц, Kapu Gems, которая способна гранить 5 000 каратов в месяц, и Stardiam, которая может гранить более 5 000 каратов в месяц.
Азеведо сообщил участникам алмазной конференции, что он внес улучшения в законодательство и деловую среду, что облегчает потенциальным компаниям по огранке алмазов возможность инвестировать в страну.
«Я хочу, чтобы Ангола все активнее участвовала в огранке алмазов», — сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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