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24 января 2022
De Beers увеличила выручку и объемы производства в 2021 году
В сообщении Anglo American говорится, что в 2021 году объемы продаж алмазного сырья были значительно выше и составили 33,4 млн каратов по сравнению с 21,4 млн каратов в предыдущем году, поскольку мощности мидстрима по производству бриллиантов восстановились, несмотря на вторую волну коронавируса в Индии во втором квартале.
Средняя цена реализации камней выросла на 10%, до 146 долларов за карат со 133 долларов за карат в 2020 году, в основном в результате позитивных настроений на рынке, что привело к укреплению индекса средней цены на алмазное сырье на 11%.
Anglo American сообщила, что базовая EBITDA De Beers увеличилась до $1,1 млрд в 2021 году с $417 млн годом ранее, что отражает улучшение продаж, вызванное восстановлением спроса.
Себестоимость единицы продукции стабилизировалась на уровне $58 за карат, так как выгода от более высоких объемов производства была нивелирована увеличением производственных затрат и неблагоприятным обменным курсом.
Добыча алмазного сырья компанией De Beers увеличилась на 29%, до 32,3 млн каратов по сравнению с 25,1 млн каратов в предыдущем году, в основном из-за более низких уровней производства в 2020 году в результате воздействия ограничений, связанных с COVID-19, и снижения спроса из-за пандемии.
Производство в Ботсване выросло на 35%, до 22,3 млн каратов с 16,6 млн каратов в 2020 году в ответ на более высокий преобладающий спрос.
В Намибии производство в целом составило 1,5 млн каратов по сравнению с 1,4 млн каратов в предыдущем 2020 году, что отражает увеличение в результате возобновления работы большинства алмазодобывающих судов в конце 2020 года, что частично нивелировалось их постановкой на плановое техническое обслуживание.
В Южной Африке добыча De Beers выросла на 41%, до 5,3 млн каратов с 3,8 млн каратов в 2020 году, в то время как добыча в Канаде незначительно снизилась и составила 3,2 млн каратов по сравнению с 3,3 млн каратов в 2020 году, в основном из-за временной остановки, связанной с пандемией коронавируса в первом квартале 2021 года.
Прогноз производства алмазного сырья компанией De Beers на 2022 год варьируется от 30 до 33 млн каратов в зависимости от условий торговли и масштабов дальнейших сбоев, связанных с COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished