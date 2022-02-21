Sarine Technologies запускает Advisor 8.0 — передовое программное обеспечение для разметки алмазов

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Sarine Technologies объявила о выпуске своей новой и самой совершенной версии ведущего в отрасли программного обеспечения Advisor® для разметки алмазного сырья – Advisor® 8.0.

Применяя все больше технологических подходов к обработке мелкого алмазного сырья, Sarine представляет решение, специально разработанное для того, чтобы принести пользу этому очень важному сегменту производственно-сбытовой цепочки, где ежегодно гранится около 900 миллионов камней.

В то время как в 2018 году только 120 000 алмазов весом менее 0,15 карата прошли проверку семейством систем сканирования внутренних включений Sarine Galaxy®, в 2021 году на этот сегмент приходилось почти четверть всех обработанных камней - около 7 миллионов. Таким образом, Advisor® 8.0 реализует функции, специально разработанные для огранщиков сырых алмазов на этом субрынке.

Advisor® 8.0 — это только один элемент в цепи предстоящих разработок, которые укрепят предложения Sarine Technologies для сегмента мелких камней. Наконец, для дополнительной защиты своих инвестиций и инвестиций своих клиентов компания Sarine Technologies применила очень сложные передовые алгоритмы защиты своих разработок, разработанные собственными силами.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Мы рады представить новейшую и самую продвинутую версию Advisor®. Это повысит доходность, ускорит производительность и повысит общую ценность наших ведущих в отрасли предложений для среднего сегмента алмазопровода, а также укрепит нашу позицию в решительной борьбе против пиратства».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





