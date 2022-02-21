Эксклюзив
Деятельность Фонда Фаберже продолжается, количество членов Фонда увеличивается
Валентин Скурлов - искусствовед, историк ювелирного искусства, почётный академик Российской академии художеств, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, учёный секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по изделиям Фаберже...
Сегодня
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Sarine Technologies запускает Advisor 8.0 — передовое программное обеспечение для разметки алмазов
Применяя все больше технологических подходов к обработке мелкого алмазного сырья, Sarine представляет решение, специально разработанное для того, чтобы принести пользу этому очень важному сегменту производственно-сбытовой цепочки, где ежегодно гранится около 900 миллионов камней.
В то время как в 2018 году только 120 000 алмазов весом менее 0,15 карата прошли проверку семейством систем сканирования внутренних включений Sarine Galaxy®, в 2021 году на этот сегмент приходилось почти четверть всех обработанных камней - около 7 миллионов. Таким образом, Advisor® 8.0 реализует функции, специально разработанные для огранщиков сырых алмазов на этом субрынке.
Advisor® 8.0 — это только один элемент в цепи предстоящих разработок, которые укрепят предложения Sarine Technologies для сегмента мелких камней. Наконец, для дополнительной защиты своих инвестиций и инвестиций своих клиентов компания Sarine Technologies применила очень сложные передовые алгоритмы защиты своих разработок, разработанные собственными силами.
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Мы рады представить новейшую и самую продвинутую версию Advisor®. Это повысит доходность, ускорит производительность и повысит общую ценность наших ведущих в отрасли предложений для среднего сегмента алмазопровода, а также укрепит нашу позицию в решительной борьбе против пиратства».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished