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Голубая красота
Аукционный дом Sotheby’s выставит этот шедевр на продажу 27 апреля во время Недели роскоши в Гонконге. Но сначала он отправил «Голубой Куллинан De Beers» в кругосветное путешествие для демонстрации в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Китае и Тайване.
Я имел удовольствие увидеть этот камень в торговом зале Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотной башне «Алмас», где расположены Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) и DDE. Время для просмотра было идеальным: через два дня после пятой Дубайской алмазной конференции и за день до встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA). Взволнованный Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC и DDE, был счастлив сыграть свою роль в процедуре осмотра этого великолепного произведения.
«Этот бриллиант считается одним из лучших, которые когда-либо видела компания De Beers. Он чрезвычайно редок и уникален, и De Beers как источник бриллиантов рада объединиться с Sotheby’s, чтобы представить этот драгоценный камень миру» - Брюс Кливер, генеральный директор De Beers Group (источник: Sotheby’s). Фото: Marian Jaen Arjona
Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сообщил, что этот камень ступенчатой огранки стал самым крупным ярко-голубым бриллиантом, который он когда-либо оценивал. В прошлом на руднике Куллинан компании Petra Diamonds в Южной Африке добывалось довольно много самых известных в мире голубых алмазов, в том числе голубые алмазы из коллекции De Beers Millennium. «Сокровище тысячелетия 4» (Millennium Jewel 4) компании De Beers, ярко-голубой бриллиант овальной формы весом 10,1 карата, был продан почти за 32 млн долларов США на аукционе Sotheby’s в Гонконге в апреле 2016 года.
Яаков Алмор, специальный корреспондент Rough&Polished из Дубая