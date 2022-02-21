Голубая красота

«Этот бриллиант считается одним из лучших, которые когда-либо видела компания De Beers. Он чрезвычайно редок и уникален, и De Beers как источник бриллиантов рада объединиться с Sotheby’s, чтобы представить этот драгоценный камень миру» - Брюс Кливер, генеральный директор De Beers Group (источник: Sotheby’s). Фото: Marian Jaen Arjona

И вот этот камень перед глазами: «Голубой Куллинан De Beers» (De Beers Cullinan Blue)! Необыкновенный голубой бриллиант ступенчатой огранки весом 15,1 карата, типа II, ограненный из сырого голубого алмаза весом 39,35 карата, который был извлечен в апреле 2021 года на руднике Куллинан (Cullinan) компании Petra Diamonds и впоследствии продан компаниям De Beers и Diacore.Аукционный дом Sotheby’s выставит этот шедевр на продажу 27 апреля во время Недели роскоши в Гонконге. Но сначала он отправил «Голубой Куллинан De Beers» в кругосветное путешествие для демонстрации в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Китае и Тайване.Я имел удовольствие увидеть этот камень в торговом зале Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотной башне «Алмас», где расположены Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) и DDE. Время для просмотра было идеальным: через два дня после пятой Дубайской алмазной конференции и за день до встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA). Взволнованный Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC и DDE, был счастлив сыграть свою роль в процедуре осмотра этого великолепного произведения.Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сообщил, что этот камень ступенчатой огранки стал самым крупным ярко-голубым бриллиантом, который он когда-либо оценивал. В прошлом на руднике Куллинан компании Petra Diamonds в Южной Африке добывалось довольно много самых известных в мире голубых алмазов, в том числе голубые алмазы из коллекции De Beers Millennium. «Сокровище тысячелетия 4» (Millennium Jewel 4) компании De Beers, ярко-голубой бриллиант овальной формы весом 10,1 карата, был продан почти за 32 млн долларов США на аукционе Sotheby’s в Гонконге в апреле 2016 года.