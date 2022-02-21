Пятая Дубайская алмазная конференция

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* Ангола: от госконтроля к иностранным инвестициям

Биография основного докладчика на пятой Дубайской алмазной конференции д-ра Диамантино Педро Азеведо, министра минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы, следует параллельно менявшейся за эти годы позиции правительства Анголы во взглядах на экономику и в политике.

Согласно Second Wiki (

https://second.wiki/wiki/diamantino_pedro_azevedo

), первоначальная подготовка Азеведо в качестве горного геолога в коммунистической Германской Демократической Республике (ГДР) познакомила его с тем, что тогда называлось «социалистической плановой экономикой». Он защитил докторскую диссертацию. учился в новой объединенной Германии, где усвоил принципы социал-демократической рыночной экономики.

В результате его политическая позиция соответственно изменилась: «Будучи студентом-горняком в Германии, он придерживался мнения, что для страны было бы хорошо, если бы горнодобывающие компании находились в руках государства».

«В ходе профессиональной работы в горнодобывающем секторе он понял, что госкомпаниям не следует владеть концессиями на добычу и заниматься производством. Вместо этого концессии должны быть у независимых компаний, а государство должно задавать только политические рамки»

, — отмечается в Second Wiki.

С момента вступления в должность министра Азеведо разрешил итальянской ENI приобрести 48-процентную долю в нефтяном месторождении в Кабинде. В августе 2019 года министр отправился на международное роуд-шоу по продвижению частных инвестиций в нефтегазовый сектор.

Таким образом, усилия Азеведо по привлечению ведущих производителей алмазов в Анголу являются естественным развитием при полной поддержке президента Анголы Жоао Лоуренсу.

Это было преобладающее чувство на алмазной конференции в Дубае в этом году.Как обычно, мероприятие началось с опозданием на час. Как заметил один улыбающийся участник, это неудивительно, поскольку пытаться собрать группу «алмазных людей» все равно, что пасти кошек. Но, как мы уже говорили ранее, зал был заполнен до отказа, когда Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), приветствовал участников.Вопреки более ранним программным сообщениям, в которых также фигурировал министр горнодобывающей промышленности Ботсваны, был только один основной докладчик: достопочтенный министр минеральных ресурсов Анголы д-р Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo).Азеведо сообщил, что в настоящее время добыча алмазов является основным двигателем национальной экономики его страны, и в 2021 году в Анголе будет произведено более 8,1 млн каратов алмазного сырья. Он подчеркнул, что в 2022 году Ангола рассчитывает вывести на рынок более 10 млн каратов алмазов. Он высоко оценил усилия различных национальных алмазодобывающих предприятий по увеличению стоимости добываемых ими необработанных алмазов путем создания ограночных предприятий и открытия полнофункциональной алмазной биржи в стране.Его главным посланием был призыв к увеличению прямых иностранных инвестиций в алмазодобывающий сектор Анголы*.В этом году Дубайская алмазная конференция была посвящена теме «Будущее бриллиантов».На четырех различных панелях и панельных дискуссиях были заданы четыре разных вопроса:1. Почему бриллианты так хорошо себя зарекомендовали во время пандемии?2. Кем является новый потребитель и чего он хочет?3. Как нам переосмыслить цепочку поставок бриллиантов?4. Каковы перспективы и ожидания различных отраслевых организаций?Действительно, почему бриллианты так хорошо себя зарекомендовали во время пандемии?Являются ли недавние успехи отрасли устойчивыми? И с какими рисками мы сталкиваемся, спросил генерального директора De Beers Group Брюса Кливера (Bruce Cleaver), Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), который умело руководил тремя панельными дискуссиями. По программе на этой панели также должен был быть генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, но его не было. Еще одно изменение.Мир, по словам Кливера, конечно, полон рисков. Непосредственной угрозой является, например, инфляция. Но если мы и усвоили одну важную вещь во время этой пандемии, то она состояла в том, что бриллианты не утратили своей эмоциональной силы и вдохновения. Наоборот: потребители продолжают воспринимать бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами как символы приверженности и вечной любви.Кливер заявил, что феноменальный рост продаж ювелирных изделий с бриллиантами за последние 18 месяцев на ведущих потребительских рынках будет трудно поддерживать в наступающем году. Он добавил, что важно, чтобы мы как отрасль продолжали вместе развивать успех прошлого года.В целом генеральный директор De Beers выразил оптимизм в отношении будущего роста продаж бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами. По его словам, китайский рынок будет продолжать расти, поскольку на нем есть гораздо больше возможностей стимулировать потребительский спрос. Он отмахнулся от вопроса о возможном насыщении рынка США, сказав, что в этом календарном году ожидается свадьба более 2,5 млн пар. Одно это уже рекордный показатель в истории.«Конечно, есть неопределенность, и рост не может продолжаться такими же темпами! Но он будет сохранен», — заявил он.Отвечая на вопрос о росте рыночных цен на алмазное сырье, Кливер отметил, что цены на алмазное сырье всегда будут соответствовать поставкам бриллиантов и готовых ювелирных изделий с бриллиантами на конечные рынки.В общем, никакой новой информации в беседе Кливера один на один с Аггарвалом не было. Некоторые вещи не меняются.