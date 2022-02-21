Эксклюзив
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Сэм Брукема назначен главным редактором Only Natural Diamonds
Послом маркетинговой стратегии Only Natural Diamonds («Только природные бриллианты») является голливудская актриса Ана де Армас (Ana de Armas).
Брукема возглавит подготовку ежегодного отчета Only Natural Diamonds о тенденциях и сформирует авторский коллектив из авторитетных экспертов по ювелирным изделиям, инфлюенсеров, розничных торговцев и стилистов.
Брукема обладает большим опытом работы в индустрии моды, аксессуаров и ювелирных изделий. На протяжении всей своей редакторской карьеры он являлся приверженцем и экспертом в области ювелирных изделий с бриллиантами.
Брукема приступит к исполнению обязанностей 28 февраля 2022 года.
Алекс Шишло для Rough&Polished