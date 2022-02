Сэм Брукема назначен главным редактором Only Natural Diamonds

Only Natural Diamonds (naturaldiamonds.com), ориентированная на потребителя многоканальная цифровая платформа, созданная Советом по природным алмазам (Natural Diamond Council), объявила о назначении главным редактором Сэма Брукемы (Sam Broekema).Послом маркетинговой стратегии Only Natural Diamonds («Только природные бриллианты») является голливудская актриса Ана де Армас (Ana de Armas).Брукема возглавит подготовку ежегодного отчета Only Natural Diamonds о тенденциях и сформирует авторский коллектив из авторитетных экспертов по ювелирным изделиям, инфлюенсеров, розничных торговцев и стилистов.Брукема обладает большим опытом работы в индустрии моды, аксессуаров и ювелирных изделий. На протяжении всей своей редакторской карьеры он являлся приверженцем и экспертом в области ювелирных изделий с бриллиантами.Брукема приступит к исполнению обязанностей 28 февраля 2022 года.