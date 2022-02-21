Эксклюзив
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
21 февраля 2022
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Stargems представила бриллиант безупречной чистоты, цвета D, весом 103,49 карата
Фото: Stargems
Дубайская компания Stargems Group представила бриллиант весом 103,49 карата на только что закончившейся Дубайской алмазной конференции.
Бриллиант безупречной чистоты цвета D, отнесенный к типу II-A, был огранен из сырого алмаза весом 299,3 карата, приобретенного компанией в прошлом году у Petra Diamonds.
Алмаз был добыт на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, который имеет богатую историю производства самых крупных и высококачественных камней в мире, в том числе камней типа II.
«Приобретение сырого алмаза у Petra Diamonds в прошлом году стало для нас значительным достижением, и для нас большая честь представить этот бриллиант здесь, на Дубайской алмазной конференции, — сказал председатель совета директоров Stargems Шайлеш Джаверин (Shailesh Javeriin). - Мы очень гордимся тем, что бриллиант был огранен на родине, в Южной Африке».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished