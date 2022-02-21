Stargems представила бриллиант безупречной чистоты, цвета D, весом 103,49 карата

Фото: Stargems

Дубайская компания Stargems Group представила бриллиант весом 103,49 карата на только что закончившейся Дубайской алмазной конференции.Бриллиант безупречной чистоты цвета D, отнесенный к типу II-A, был огранен из сырого алмаза весом 299,3 карата, приобретенного компанией в прошлом году у Petra Diamonds.Алмаз был добыт на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, который имеет богатую историю производства самых крупных и высококачественных камней в мире, в том числе камней типа II.«Приобретение сырого алмаза у Petra Diamonds в прошлом году стало для нас значительным достижением, и для нас большая честь представить этот бриллиант здесь, на Дубайской алмазной конференции, — сказал председатель совета директоров Stargems Шайлеш Джаверин (Shailesh Javeriin). - Мы очень гордимся тем, что бриллиант был огранен на родине, в Южной Африке».