Anglo American назначает нового старшего независимого директора

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Anglo American назначила Иэна Тайлера (Ian Tyler) старшим независимым директором в своем совете директоров со вступлением в должность на ежегодном общем собраним Anglo American (AGM) 19 апреля 2022 года.

Он заменит Байрона Гроута (Byron Grote), который собирается покинуть совет директоров, проработав в нем девять лет.

Тайлер вошел в совет директоров Anglo American в качестве неисполнительного директора и члена комитетов по аудиту и вознаграждениям 1 января 2022 года.

Он также сменит Энн Стивенс (Anne Stevens) на посту председателя Комитета по вознаграждениям 19 апреля 2022 года.

Тайлер занимал должность неисполнительного директора BAE Systems plc с 2013 года и уйдет с обеих должностей в мае 2022 года.

Anglo American заявила, что ее совет директоров согласился с назначением Марсело Бастоса (Marcelo Bastos) вместо Байрона Гроута на посту председателя Глобальной консультативной группы по трудовым ресурсам с 19 апреля 2022 года.

Эта группа гарантирует, что взгляды сотрудников лучше понимаются и учитываются при принятии решений советом директоров, а также помогает неисполнительным членам совета директоров лучше понять, как культура, цели и ценности связаны и встроены в Anglo American.

«Я благодарю Иэна Тайлера за то, что он взял на себя эту независимую роль в дополнение к своим обязанностям в комитете, и Марсело Бастоса за то, что он согласился возглавить нашу группу по трудовым ресурсам, что является еще более важным аспектом взаимодействия для нас как совета директоров», — сказал председатель Anglo American Стюарт Чеймберс (Stuart Chambers).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





