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Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
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24 января 2022
Anglo American назначает нового старшего независимого директора
Он заменит Байрона Гроута (Byron Grote), который собирается покинуть совет директоров, проработав в нем девять лет.
Тайлер вошел в совет директоров Anglo American в качестве неисполнительного директора и члена комитетов по аудиту и вознаграждениям 1 января 2022 года.
Он также сменит Энн Стивенс (Anne Stevens) на посту председателя Комитета по вознаграждениям 19 апреля 2022 года.
Тайлер занимал должность неисполнительного директора BAE Systems plc с 2013 года и уйдет с обеих должностей в мае 2022 года.
Anglo American заявила, что ее совет директоров согласился с назначением Марсело Бастоса (Marcelo Bastos) вместо Байрона Гроута на посту председателя Глобальной консультативной группы по трудовым ресурсам с 19 апреля 2022 года.
Эта группа гарантирует, что взгляды сотрудников лучше понимаются и учитываются при принятии решений советом директоров, а также помогает неисполнительным членам совета директоров лучше понять, как культура, цели и ценности связаны и встроены в Anglo American.
«Я благодарю Иэна Тайлера за то, что он взял на себя эту независимую роль в дополнение к своим обязанностям в комитете, и Марсело Бастоса за то, что он согласился возглавить нашу группу по трудовым ресурсам, что является еще более важным аспектом взаимодействия для нас как совета директоров», — сказал председатель Anglo American Стюарт Чеймберс (Stuart Chambers).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished