Бывший директор DDI Дороти Гизенга скончалась в возрасте 60 лет

Бывший исполнительный директор организации Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) Дороти Гизенга (Dorothée Gizenga) скончалась на прошлой неделе в возрасте 60 лет из-за осложнений, вызванных диабетом.«У нее было очень большое сердце и потрясающая трудовая этика, — приводит журнал JCK Online слова основателя DDI Иэна Смилли (Ian Smillie). — Она находила общий язык со всеми — и с людьми, занимавшими самое высокое положение в африканских правительствах, и с людьми, работавшими в алмазной промышленности, и с теми, кто трудился в полевых условиях».Дороти Гизенга возглавляла эту отраслевую неправительственную организацию в период с 2008 по 2019 год и была известна как неутомимый защитник полутора миллионов старателей, занимающихся добычей алмазов по всему миру, большинство из которых живут в бедности.Под ее руководством DDI запустила инновационную систему сертификации Maendeleo Diamond Standards™ (MDS), которая обеспечивает этичное производство алмазов путем старательской и мелкомасштабной добычи.MDS основана на восьми конкретных принципах, включающих законность, согласие и участие сообщества, права человека и работников, здоровье и безопасность, производство без насилия, управление окружающей средой, взаимодействие с крупномасштабной добычей полезных ископаемых и закрытие отработанных площадок.В 2012 и 2013 годах в Сьерра-Леоне были осуществлены пилотные проекты для полевых испытаний системы. В 2014 году пилотный проект был расширен до полной программы.Алмазы, добытые в рамках старательского и мелкомасштабного производства, составляют почти 20% годового объема производства алмазного сырья мировой отраслью. При этом горняки-старатели обычно зарабатывают менее двух долларов США в день.