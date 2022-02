DMCC: IDE открывает офис в Дубае для развития двусторонних отношений

На открытии офиса IDE в Дубае Фото: DMCC

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), являющийся ведущей мировой зоной свободной торговли, и Управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству (Government of Dubai Authority on commodities trade and enterprise) объявили об открытии представительства Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) в высотной башне Алмас в Дубае.Согласно сообщению, высокопоставленные представители и правительственные чиновники из DMCC, Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), IDE и консульства Израиля в Дубае, включая председателя и генерального директора DMCC Ахмеда бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), генерального консула Израиля в Дубае Илана Штульмана (Ilan Shtulman), президента IDE Боаза Молдавского (Boaz Moldawsky), управляющего директора IDE Эрана Зини (Eran Zini) и президента WFDB Йорама Дваша (Yoram Dvash), присутствовали на открытии офиса IDE.Открытие офиса свидетельствует о тесных связях между соответствующими алмазными отраслями обеих стран и призвано облегчить ведение бизнеса израильским алмазным компаниям, работающим или желающим открыть свои представительства в Дубае.