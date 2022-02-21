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Во Всемирном торговом центре Дубая открылась выставка ««Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай»

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Генеральный директор пресс-службы правительства Дубая Мона Ганем Аль Марри (Mona Ghanem Al Marri) 22 февраля официально открыла выставку «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология - Дубай» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai) во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC), сообщается в пресс-релизе организаторов этого мероприятия.
Трехдневная выставка в формате «бизнес-бизнесу», которая продлится до 24 февраля 2022 года, организована совместно компаниями Informa Markets Jewellery и Italian Exhibition Group (IEG) при поддержке Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) и Dubai Gold and Jewellery Group (DGJG).
Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент отделения Informa Markets в Азии, сказал: «По мере восстановления бизнеса выставка JGT Dubai предоставляет покупателям возможность встретиться с поставщиками именно там, где они нужны, и провести эти встречи в энергичной, захватывающей среде, которая настолько же безопасна, как и продуктивна. Вместе с нашим соорганизатором выставки, IEG, мы призываем покупателей максимально использовать эту ярмарку, чтобы открыть для себя новые продукты, установить новые партнерские отношения, а также получить небывалые вдохновение и энергию».
«С момента своего объявления выставка JGT Dubai вызвала большой интерес у международного сообщества производителей ювелирных изделий, и сегодня мы гордимся тем, что она открывает свои двери для глобальных игроков отрасли, — сказал Коррадо Перабони (Corrado Peraboni), генеральный директор Italian Exhibition Group. — Это взаимное чувство большого удовлетворения является доказательством ценности усилий, предпринятых вместе с Informa Markets Jewellery, которым помогает ценная поддержка правительства Дубая, DMCC и DGJG в предоставлении сектору новой важной возможности для укрепления и развития бизнеса на стратегических рынках».
Ожидается, что на выставочную площадку приедут посетители, в том числе зарубежные покупатели, из более чем 100 стран и регионов. Ключевыми среди них являются приглашенные покупатели из Саудовской Аравии, России, Индии, Турции, Египта, Ливана, Армении и Бразилии. Примечательно, что в ярмарке принимают участие более 200 оптовиков, розничных продавцов и брендов из примерно 30 стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и Южной Азии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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