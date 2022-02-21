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24 января 2022
В первом полугодии выручка Petra Diamonds выросла на 49%, достигнув $264,7 млн
Один из исключительных проданных камней — голубой алмаз весом 39,34 карата с рудника Куллинан (Cullinan), который был куплен за 40,2 млн долларов.
Выручка за первое полугодие также выросла из-за того, что цены реализации алмазов на сопоставимой основе выросли примерно на 16% по сравнению с предыдущим шестимесячным периодом, завершившимся 30 июня 2021 года.
Объемы продаж сократились примерно на 7% против сравниваемого периода, когда были проданы значительно большие объемы, в основном вне тендера, после увеличения запасов, наблюдавшегося в конце 2020 финансового года вслед за первоначальной вспышкой COVID-19.
Petra Diamonds также сообщила, что ее скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 87%, что отражает улучшение цен, продажу эксклюзивных камней и снижение затрат по Проекту 2022 за отчетный период.
Маржа EBITDA выросла с 45% до 57% благодаря выручке от продажи эксклюзивных камней, которая может не повториться на аналогичном уровне в будущих отчетных периодах.
Скорректированная прибыль компании до налогообложения также выросла до 91,1 млн долларов по сравнению с 6,5 млн долларов годом ранее.
Однако ее чистая прибыль после налогообложения снизилась до 49,1 млн долларов за рассматриваемый период с 67,6 млн долларов в предыдущем году из-за отрицательной разницы в курсе немонетарных валютных статей в размере 63,4 млн долларов США.
«Мы выиграли от восстановления цен на алмазное сырье, рекордной выручки от продажи исключительных камней и улучшений, которые мы внесли в нашу деятельность, что привело к значительному повышению уровня безопасности, прибыльности и денежного потока, — сказал исполнительный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). — Наша усиленная операционная платформа и баланс в сочетании с устойчивым рынком алмазного сырья обеспечивают нам хорошие результаты во второй половине года, и мы находимся на правильном пути к выполнению производственных планов на 2022 финансовый год».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished