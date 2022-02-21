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BlueRock Diamonds добыла алмаз весом 11,95 карата на своем руднике в Южной Африке
Камень будет выставлен на торги позже на этой неделе с ожидаемой оценкой в размере более 100 000 долларов США.
«Это еще одна замечательная находка, которая подтверждает способность Кареевлей производить крупные алмазы высокой стоимости, — сказал председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). — Учитывая размер и качество камня, а также сохраняющуюся рыночную активность, мы с нетерпением ждем предстоящего тендера, чтобы развить успех январских продаж, средняя цена алмазов на которых составила 565 долларов за карат».
В 2021 году на январских торгах BlueRock Diamonds была зафиксирована средняя цена алмазов в 465 долларов за карат.
На лицензионном участке Кареевлей площадью 3000 га находятся пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предварительно оцененными запасами в 10,4 млн тонн руды и 516 200 каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished