Компания Okavango Diamond увеличивает продажи

Сегодня Новости

Государственный алмазный трейдер Ботсваны Okavango Diamond Company в прошлом году продал необработанных алмазов на сумму 963 млн долларов США, что является почти пятикратным увеличением после того, как импорт США восстановился после спада, вызванного COVID-19.

Информационное агентство Bloomberg процитировало представителя компании Денниса Тлаанга (Dennis Tlaang), который заявил, что зарегистрированная выручка была самой высокой с момента начала деятельности компании в 2012 году.

«Спрос на природные необработанные алмазы оставался высоким в течение 2021 года, в основном благодаря позитивным настроениям на ключевых рынках, таких как США», — сказал он.

Тлаанг считает, что продажи, по прогнозам, снова вырастут в этом году, поскольку De Beers продолжает повышать на них цены.

«Мы считаем, что это хороший показатель динамики рынка в 2022 году, по крайней мере, в первой половине года, — сказал он. — Компания продолжит привлекать клиентов, продвигая свой ассортимент необработанных алмазов на ключевых рынках, таких как Антверпен и Дубай».

Okavango Diamond приобретает 25% годового производства компании Debswana для независимого маркетинга.

Производство алмазного сырья компанией Debswana увеличилось на 35%, до 22,326 млн каратов в 2021 году с 16,559 млн каратов в 2020 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





