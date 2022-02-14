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24 января 2022
Компания Okavango Diamond увеличивает продажи
Информационное агентство Bloomberg процитировало представителя компании Денниса Тлаанга (Dennis Tlaang), который заявил, что зарегистрированная выручка была самой высокой с момента начала деятельности компании в 2012 году.
«Спрос на природные необработанные алмазы оставался высоким в течение 2021 года, в основном благодаря позитивным настроениям на ключевых рынках, таких как США», — сказал он.
Тлаанг считает, что продажи, по прогнозам, снова вырастут в этом году, поскольку De Beers продолжает повышать на них цены.
«Мы считаем, что это хороший показатель динамики рынка в 2022 году, по крайней мере, в первой половине года, — сказал он. — Компания продолжит привлекать клиентов, продвигая свой ассортимент необработанных алмазов на ключевых рынках, таких как Антверпен и Дубай».
Okavango Diamond приобретает 25% годового производства компании Debswana для независимого маркетинга.
Производство алмазного сырья компанией Debswana увеличилось на 35%, до 22,326 млн каратов в 2021 году с 16,559 млн каратов в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished