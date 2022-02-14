Снижение объема производства и прибыли у Anglo Gold Ashanti

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Компания Anglo Gold Ashanti произвела около 2,5 млн унций золота за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, доведя денежную себестоимость одной унции до 963 долларов США по сравнению с производством 2,806 млн унций золота при денежной себестоимости одной унции в 790 долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

В сообщении Anglo Gold Ashanti говорится, что добыча снизилась в основном из-за того, что компания осуществила значительные реинвестирования в ключевые активы, а также из-за временной приостановки подземной добычи полезных ископаемых на руднике Обуаси (Obuasi) в Гане, прямого воздействия COVID-19 в первой половине 2021 года и вторичных последствий пандемии, сказавшихся среди прочего и на мобильности рабочей силы в течение всего года.

Влияние COVID-19 на производство оценивается в 47 000 унций золота за весь 2021 год по сравнению с 59 000 унций в 2020 году.

Базовая прибыль или прибыль, приходящаяся на акционеров за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, составила 622 млн долларов США, или 148 центов США на акцию, по сравнению с 946 млн долларов США, или 225 центов США на акцию, в предыдущем году.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (скорректированная EBITDA) за год составила 1,8 млрд долларов США по сравнению с примерно 2,5 млрд долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Скорректированный показатель EBITDA был ниже по сравнению с прошлым годом в основном из-за меньшего количества проданного золота в унциях и более высоких операционных затрат, что частично компенсировалось незначительно более высокой ценой полученного золота.

Ожидается, что в 2022 году объем производства золота Anglo Gold Ashanti составит от 2,55 млн унций до 2,80 млн унций, при этом большая часть роста производства будет приходиться на рудник Обуаси.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





