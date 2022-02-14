Эксклюзив
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
Вчера
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Sarine и Synova подписали Меморандум о взаимопонимании по технологическому сотрудничеству
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine, и Бернольд Рихерзаген (Bernold Richerzagen), основатель и генеральный директор Synova, подписали Меморандум о взаимопонимании для совместной работы по бесшовному соединению выходных данных системы Sarine Advisor®, касающихся разметки алмазов, с алмазной фабрикой Synova DaVinci Diamond Factory (DDF), что обеспечит эффективную экономию времени, а также исключит человеческие ошибки при настройке сложных инструкций фабрики по прецизионной огранке, объединив в одной системе все этапы рабочего процесса, включая резку, выбор формы и огранку камней.
Дэвид Блок в связи с этим заявил: «Я считаю, что согласованное сотрудничество Sarine и Synova принесет пользу нашим общим клиентам за счет дальнейшей оптимизации цепочки поставок и сокращения затрат и дорогостоящих ошибок. Это сотрудничество является еще одним примером преимуществ, создаваемых данными, генерируемыми технологиями Sarine по всей цепочке создания стоимости при обработке алмазов и применимыми к широкому спектру дополнительных решений, создающих добавленную стоимость, таких как наша парадигма цифровых тендеров - Sarine Diamond Journey™, Sarine Profile™ и т. д. Важные данные, генерируемые нашими бесшовно связанными через облако системами, еще раз доказали свою ценность для наших клиентов и отрасли в целом».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished