Sarine и Synova подписали Меморандум о взаимопонимании по технологическому сотрудничеству

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Компания Sarine Technologies Ltd, мировой лидер в разработке, производстве, маркетинге и продаже точных технологий, объявила о том, что Sarine и Synova подписали на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC) Меморандум о взаимопонимании по вопросу о технологическом сотрудничестве в деле интеграции программного обеспечения Advisor®компании Sarine, используемого для разметки необработанных алмазов, с системой огранки алмазов Synova DaVinci. Об этом сообщается в пресс-релизе Sarine Technologies.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine, и Бернольд Рихерзаген (Bernold Richerzagen), основатель и генеральный директор Synova, подписали Меморандум о взаимопонимании для совместной работы по бесшовному соединению выходных данных системы Sarine Advisor®, касающихся разметки алмазов, с алмазной фабрикой Synova DaVinci Diamond Factory (DDF), что обеспечит эффективную экономию времени, а также исключит человеческие ошибки при настройке сложных инструкций фабрики по прецизионной огранке, объединив в одной системе все этапы рабочего процесса, включая резку, выбор формы и огранку камней.

Дэвид Блок в связи с этим заявил: «Я считаю, что согласованное сотрудничество Sarine и Synova принесет пользу нашим общим клиентам за счет дальнейшей оптимизации цепочки поставок и сокращения затрат и дорогостоящих ошибок. Это сотрудничество является еще одним примером преимуществ, создаваемых данными, генерируемыми технологиями Sarine по всей цепочке создания стоимости при обработке алмазов и применимыми к широкому спектру дополнительных решений, создающих добавленную стоимость, таких как наша парадигма цифровых тендеров - Sarine Diamond Journey™, Sarine Profile™ и т. д. Важные данные, генерируемые нашими бесшовно связанными через облако системами, еще раз доказали свою ценность для наших клиентов и отрасли в целом».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





