Эксклюзив
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
Вчера
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Как бриллианты стали лучшими друзьями сирийцев
По словам аль-Захида, его торговая сеть обслуживает около 100 покупателей бриллиантов в день благодаря тому, что спрос на них в Дамаске резко возрос.
«Продажи растут вторую неделю подряд. Торговцы золотом и бриллиантами ожидают, что их доходы от продажи бриллиантов значительно увеличатся впервые после сирийского кризиса, поскольку спрос вырос более чем на 30%», - сказал он.
В свою очередь Джамиль Кайсар (Jamil Qaisar), владелец ювелирных магазинов Qaisar, расположенных в нескольких городах Сирии, рассказал, что цена за карат на сирийском рынке на этой неделе достигла 160 000 сирийских фунтов (около $50).
Алекс Шишло для Rough&Polished