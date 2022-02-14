Как бриллианты стали лучшими друзьями сирийцев

Сегодня Новости

Луай аль-Захид (Louay al-Zahid), владелец ювелирных магазинов Al-Malaka в Дамаске, сообщил интернет-порталу al-monitor.com, что цены на бриллианты на рынке столицы Сирии вторую неделю подряд снижаются на 10% к предыдущему уровню.

По словам аль-Захида, его торговая сеть обслуживает около 100 покупателей бриллиантов в день благодаря тому, что спрос на них в Дамаске резко возрос.

«Продажи растут вторую неделю подряд. Торговцы золотом и бриллиантами ожидают, что их доходы от продажи бриллиантов значительно увеличатся впервые после сирийского кризиса, поскольку спрос вырос более чем на 30%», - сказал он.

В свою очередь Джамиль Кайсар (Jamil Qaisar), владелец ювелирных магазинов Qaisar, расположенных в нескольких городах Сирии, рассказал, что цена за карат на сирийском рынке на этой неделе достигла 160 000 сирийских фунтов (около $50).



Алекс Шишло для Rough&Polished





