Эксклюзив

Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»

Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...

Вчера

Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду

По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...

14 февраля 2022

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...

07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...

31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...

24 января 2022

Как бриллианты стали лучшими друзьями сирийцев

Сегодня
Новости
Луай аль-Захид (Louay al-Zahid), владелец ювелирных магазинов Al-Malaka в Дамаске, сообщил интернет-порталу al-monitor.com, что цены на бриллианты на рынке столицы Сирии вторую неделю подряд снижаются на 10% к предыдущему уровню. 
По словам аль-Захида, его торговая сеть обслуживает около 100 покупателей бриллиантов в день благодаря тому, что спрос на них в Дамаске резко возрос.
«Продажи растут вторую неделю подряд. Торговцы золотом и бриллиантами ожидают, что их доходы от продажи бриллиантов значительно увеличатся впервые после сирийского кризиса, поскольку спрос вырос более чем на 30%», - сказал он.
В свою очередь Джамиль Кайсар (Jamil Qaisar), владелец ювелирных магазинов Qaisar, расположенных в нескольких городах Сирии, рассказал, что цена за карат на сирийском рынке на этой неделе достигла 160 000 сирийских фунтов (около $50).

Алекс Шишло для Rough&Polished


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