ОАЭ становятся ведущим мировым центром торговли алмазами после созыва Дубайской алмазной конференции этого года

Фото: DMCC

21 февраля 2022 года Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) открыл свою флагманскую Дубайскую алмазную конференцию (Dubai Diamond Conference, DDC) на тему «Будущее бриллиантов».В своем вступительном слове Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, объявил, что ОАЭ заняли первое место в мире как центр торговли алмазным сырьем, объем продаж в котором в 2021 году составил более 22,8 млрд долларов США. Сегмент торговли бриллиантами в стране продолжает расти быстрыми темпами, приближаясь к нынешнему лидеру рынка.С 2015 года ОАЭ увеличили свою торговлю необработанными алмазами на 76%, обогнав Бельгию и став ведущим мировым центром торговли алмазным сырьем. В период с 2020 по 2021 год общий объем торговли алмазами в ОАЭ вырос на 83%, что свидетельствует как об устойчивости отрасли, так и о важной роли Дубая в мировом секторе торговли этими драгоценными камнями.В своем выступлении на Дубайской алмазной конференции Ахмед Бин Сулайем, являющийся также председателем совета директоров Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE), сказал: «Для меня большая честь сообщить, что в 2021 году Дубай, ОАЭ, стал центром торговли необработанными алмазами номер один в мире. В прошлом году объем торговли алмазным сырьем составил 22,8 млрд долларов США, и мы продолжаем расти благодаря доверию и поддержке, полученной от многих наших гостей, собравшихся здесь сегодня, — мы добились этого вместе. Эта важная веха ясно демонстрирует решимость как Дубая, так и DMCC в продвижении вперед мировой алмазной индустрии. Став мировой столицей необработанных алмазов, мы понимаем, как важно прислушиваться к рынку, адаптироваться и принимать меры, поэтому Дубайская алмазная конференция является таким важным событием для отрасли. Используя тот же метод, мы продолжим работать над тем, чтобы стать столицей бриллиантов».Пятая Дубайская алмазная конференция собрала 550 государственных служащих, членов отраслевых ассоциаций и руководителей предприятий по всей цепочке поставок — от горнодобывающих компаний и производителей бриллиантов до финансистов и розничных продавцов.Дубайская алмазная конференция предложила участникам насыщенную повестку дня, которая включает в себя четыре основных темы: «Почему бриллианты так хорошо себя зарекомендовали во время COVID?», «Новый потребитель и меняющиеся требования», «Переосмысление цепочки поставок бриллиантов» и «Взгляды на будущее отраслевых ассоциаций».