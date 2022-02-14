Намибия отправила в Антверпен алмазное сырье на сумму 106 млн долларов

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Согласно сообщениям местных СМИ, в 2020 году Намибия экспортировала в Антверпен алмазное сырье на сумму более 106 млн долларов США.

Издание New Era сообщает, что страна также поставила в Бельгию бриллианты на сумму около 5,4 млн долларов.

Помимо Бельгии, Намибия экспортировала алмазы в такие страны, как Великобритания, Южная Африка, Франция, Япония и Испания.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб (Hage Geingob) недавно посетил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), на долю которого приходится более 80% мирового объема торговли алмазным сырьем и годовой оборот которого составляет 30 млрд евро.

Хаге Гейнгоб сообщил представителям мировой алмазной столицы, что Виндхук твердо верит во взаимовыгодное партнерство в алмазной отрасли, уделяя особое внимание программе бенефикации и созданию рабочих мест.

Президент Намибии сказал также, что в этой южноафриканской стране царит мир. «Поэтому инвестиции в нее безопасны и гарантированы правовой базой мирового уровня», — подчеркнул он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





