Эксклюзив
Африканский алмазный совет: «Мы прилагаем все усилия, чтобы быть самым стимулирующим эмиссаром в алмазной отрасли между государственным и частным секторами»
Д-р М'зе Фула Нгенге (M'zée Fula Ngenge) стал самым высокопоставленным руководителем в области алмазов в Африке, заняв пост председателя Африканского совета по алмазам (African Diamond Council, ADC). Отметив в этом месяце 40 лет...
Сегодня
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
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Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
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Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
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Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Намибия отправила в Антверпен алмазное сырье на сумму 106 млн долларов
Издание New Era сообщает, что страна также поставила в Бельгию бриллианты на сумму около 5,4 млн долларов.
Помимо Бельгии, Намибия экспортировала алмазы в такие страны, как Великобритания, Южная Африка, Франция, Япония и Испания.
Президент Намибии Хаге Гейнгоб (Hage Geingob) недавно посетил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), на долю которого приходится более 80% мирового объема торговли алмазным сырьем и годовой оборот которого составляет 30 млрд евро.
Хаге Гейнгоб сообщил представителям мировой алмазной столицы, что Виндхук твердо верит во взаимовыгодное партнерство в алмазной отрасли, уделяя особое внимание программе бенефикации и созданию рабочих мест.
Президент Намибии сказал также, что в этой южноафриканской стране царит мир. «Поэтому инвестиции в нее безопасны и гарантированы правовой базой мирового уровня», — подчеркнул он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished