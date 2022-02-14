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24 января 2022

Anglo Platinum более чем удвоила доход от основной деятельности

Сегодня
Новости
Anglo Platinum зафиксировала увеличение прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) на 161%, до 108,4 млрд рандов в 2021 году по сравнению с 41,6 млрд рандов годом ранее, несмотря на увеличение затрат и повышение заработной платы.
Это, в свою очередь, привело к увеличению общей прибыли до 79 млрд рандов.
Рентабельность Anglo Platinum на вложенный капитал также увеличилась до 183% в 2021 году с 72% в 2020 году.
Бухгалтерский баланс компании оставался в хорошем состоянии с чистыми денежными средствами в размере 49,1 млрд рандов после выплаты дивидендов в размере 55,7 млрд рандов и 34,8 млрд рандов в виде налогов и роялти.
Общий объем производства металлов платиновой группы (МПГ) увеличился на 13%, до 4,3 млн унций по сравнению с 3,8 млн унций годом ранее при стабильных производственных показателях на всех собственных предприятиях, несмотря на работу в условиях пандемии коронавируса.
«Мы добились рекордного объема производства на наших перерабатывающих активах, переработав более 5,1 млн унций МПГ, что поддерживается стабильными показателями конвертерного цеха и стабильными показателями на всех перерабатывающих активах, — говорится в сообщении Anglo Platinum. — В результате к концу года мы закончили бо́льшую часть нашего незавершенного объема работ с 2020 года».
В сообщении Anglo Platinum говорится, что эти показатели позволили компании увеличить объемы продаж на 82%, доведя их до чуть более 5,2 млн унций МПГ, несмотря на восстановление запасов готовой продукции до нормализованного уровня во второй половине года.
Anglo Platinum заявила, что в 2022 году ожидает сокращения на рынке объема платины, палладия и родия (корзина 3E).
«Спрос, вероятно, улучшится на фоне увеличения спроса на МПГ со стороны автомобильной промышленности в связи с восстановлением производства легковых автомобилей, — говорится в сообщении Anglo Platinum. — Предложение должно незначительно увеличиться в первую очередь из-за роста переработки автокатализаторов по мере того, как все больше автомобилей утилизируется».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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