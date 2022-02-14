Аншлаг на пятой Дубайской алмазной конференции

В это действительно никто не верил. Включая меня.

Но как только я вошел в главный конференц-зал отеля «Атлантис», раположенного на острове Пальма в Дубае, я понял, что это именно так: на пятой Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC) свободных мест не было. Аншлаг, как и было сказано.







Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) начал подготовку этого мероприятия в разгар пандемии. Мир только что пережил вторую волну коронавируса, и смелое подтверждение сроков проведения конференции со стороны генерального директора DMCC Ахмеда бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem) — за много месяцев до нее — вызвало немалое удивление.

Дубайская алмазная конференция 2019 года — после которой прошла целая вечность — получила множество похвал. Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden), президент Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), написал в недавнем информационном бюллетене IDMA, что это была «одна из лучших, если не лучшая конференция, которую я посетил за годы работы в отрасли. Я также возлагаю большие надежды на ее предстоящее пятое издание». Другими словами, для конференции этого года со стороны DMCC было сделано все необходимое.

Церемонию открытия DDC возглавят два основных докладчика, министры по делам полезных ископаемых своих стран: Лефоко Моаги (Lefoko Moagi) из Ботсваны и д-р Диамантино Педро Азеведо (Diamantino Pedro Azevedo) из Анголы. Имена остальных выступающих – никому, кроме основных докладчиков, не отводится на это более пяти минут – всем хорошо известны. Это генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver), президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Йорам Дваш (Yoram Dvash), исполнительный директор RJC Айрис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) Эдвард Ашер (Edward Asscher), Президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) и генеральный директор Sarine Дэвид Блок (David Block).

Неожиданным и обещающим внести свежие мысли в обсуждение станет выступление Берил Рафф (Beryl Raff), председателя совета директоров и генерального директора компании Helzberg Diamonds. Она прибыла на конференцию не только для пятиминутной речи, и мы можем ожидать от нее ряда интересных идей, которые будут высказаны на дневных сессиях конференции. В интервью журналу Бостонского университета, ее альма-матер, Берил Рафф названа «генеральным директором с искоркой». Посмотрим, чем она сверкнет на этот раз.

Яаков Алмор, специальный корреспондент Rough&Polished из Дубая