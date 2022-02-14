Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Председатель совета директоров Lucara Diamond уходит в отставку
Семья Лундин владеет 24,5% акций Lucara Diamond, и ожидается, что она будет рекомендовать сохранить свое постоянное представительство в совете директоров компании.
Lucara Diamond заявила, что ее комитет по корпоративному управлению и назначениям будет оценивать навыки, а также опыт любого директора, являющегося кандидатом на замену Лундина.
«От имени совета директоров и руководства Lucara Diamond я хочу поблагодарить Лукаса за его неоценимый вклад в развитие компании в качестве основателя и провидца, который сыграл важную роль в превращении рудника Карове (Karowe) в одну из ведущих мировых алмазных шахт с высокой рентабельностью, известную добычей крупных и ценных алмазов, а также в качестве единственной шахты в документированной истории, на которой было добыто три алмаза весом более 1 000 каратов, — заявила президент и исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). — При его постоянной поддержке мы надеемся на долгое и успешное будущее в работе на Карове, расширяя подземный рудник и продлевая срок его службы как минимум до 2040 года».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished