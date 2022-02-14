Председатель совета директоров Lucara Diamond уходит в отставку

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Председатель совета директоров и директор компании Lucara Diamond Лукас Лундин (Lukas Lundin) собирается покинуть совет директоров по истечении своего срока полномочий на предстоящем в мае годовом собрании акционеров компании.

Семья Лундин владеет 24,5% акций Lucara Diamond, и ожидается, что она будет рекомендовать сохранить свое постоянное представительство в совете директоров компании.

Lucara Diamond заявила, что ее комитет по корпоративному управлению и назначениям будет оценивать навыки, а также опыт любого директора, являющегося кандидатом на замену Лундина.

«От имени совета директоров и руководства Lucara Diamond я хочу поблагодарить Лукаса за его неоценимый вклад в развитие компании в качестве основателя и провидца, который сыграл важную роль в превращении рудника Карове (Karowe) в одну из ведущих мировых алмазных шахт с высокой рентабельностью, известную добычей крупных и ценных алмазов, а также в качестве единственной шахты в документированной истории, на которой было добыто три алмаза весом более 1 000 каратов, — заявила президент и исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). — При его постоянной поддержке мы надеемся на долгое и успешное будущее в работе на Карове, расширяя подземный рудник и продлевая срок его службы как минимум до 2040 года».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





