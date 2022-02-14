Lucapa Diamond получила дивиденды в размере 3,6 млн австралийских долларов от своего предприятия в Анголе

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Компания Lucapa Diamond получила промежуточную выплату дивидендов в размере 5 млн австралийских долларов (3,6 млн долларов США) за 2021 год от рудника Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащего компании на 40%.

Акционеры Sociedade Mineira Do Lulo (SML) утвердили дивиденды в размере 14 млн австралийских долларов (10 млн долларов США) за рассматриваемый период.

«Акционеры объявили дивиденды за 2021 год после рекордного года для Луло, когда рекордные объемы обработки и извлечения алмазов привели к получению выручки в размере 104,8 млн австралийских долларов (78,1 млн долларов США) на уровне 2 808 долларов США за карат», — сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Акционеры SML также одобрили выплату инвестиционного кредита Lucapa Diamond в размере 10 млн долларов США.

Lucapa Diamond заявила, что выплатит компании New Azilian полную основную сумму долга в размере 10,5 млн австралийских долларов в конце февраля.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





