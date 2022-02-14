Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
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24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Lucapa Diamond получила дивиденды в размере 3,6 млн австралийских долларов от своего предприятия в Анголе
Акционеры Sociedade Mineira Do Lulo (SML) утвердили дивиденды в размере 14 млн австралийских долларов (10 млн долларов США) за рассматриваемый период.
«Акционеры объявили дивиденды за 2021 год после рекордного года для Луло, когда рекордные объемы обработки и извлечения алмазов привели к получению выручки в размере 104,8 млн австралийских долларов (78,1 млн долларов США) на уровне 2 808 долларов США за карат», — сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Акционеры SML также одобрили выплату инвестиционного кредита Lucapa Diamond в размере 10 млн долларов США.
Lucapa Diamond заявила, что выплатит компании New Azilian полную основную сумму долга в размере 10,5 млн австралийских долларов в конце февраля.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished