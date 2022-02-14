Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
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14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
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24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
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17 января 2022
Зимбабве не будет продлевать лицензии горнякам, не соблюдающим правила добычи
Издание The Herald цитирует министра горнодобывающей промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что, хотя Хараре поддерживает старательскую добычу полезных ископаемых, продление лицензий на добычу полезных ископаемых будет зависеть от устойчивых методов их добычи, которые являются экологически безопасными.
«Крайне важно, чтобы каждый горняк соблюдал инициативы по устойчивой добыче полезных ископаемых. Прежде чем вы (горняки) начнете добычу, вы должны представить свой план работ в Министерство горнодобывающей промышленности и получить сертификат об оценке воздействия на окружающую среду от Агентства по управлению окружающей средой, — сказал он. — Как только вы начнете добычу полезных ископаемых, убедитесь, что вы соблюдаете положения природоохранного законодательства страны. Уровень деградации окружающей среды, происходящей в некоторых местах, просто недопустим».
Федерация горняков Зимбабве (Zimbabwe Miners Federation) также заявила, что ожидается более строгое соблюдение закона с тем, чтобы обуздать безудержную незаконную практику добычи полезных ископаемых.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished