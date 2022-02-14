Зимбабве не будет продлевать лицензии горнякам, не соблюдающим правила добычи

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Зимбабве не будет продлевать лицензии нарушающим правила горнякам, которые не соблюдают устойчивые методы добычи полезных ископаемых, в то время как страна стремится остановить ухудшение состояния окружающей среды.

Издание The Herald цитирует министра горнодобывающей промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что, хотя Хараре поддерживает старательскую добычу полезных ископаемых, продление лицензий на добычу полезных ископаемых будет зависеть от устойчивых методов их добычи, которые являются экологически безопасными.

«Крайне важно, чтобы каждый горняк соблюдал инициативы по устойчивой добыче полезных ископаемых. Прежде чем вы (горняки) начнете добычу, вы должны представить свой план работ в Министерство горнодобывающей промышленности и получить сертификат об оценке воздействия на окружающую среду от Агентства по управлению окружающей средой, — сказал он. — Как только вы начнете добычу полезных ископаемых, убедитесь, что вы соблюдаете положения природоохранного законодательства страны. Уровень деградации окружающей среды, происходящей в некоторых местах, просто недопустим».

Федерация горняков Зимбабве (Zimbabwe Miners Federation) также заявила, что ожидается более строгое соблюдение закона с тем, чтобы обуздать безудержную незаконную практику добычи полезных ископаемых.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





