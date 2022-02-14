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Добытчик платины Tharisa Minerals заключила сделку с акционерами из программы расширения участия коренного населения в экономике ЮАР

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Производитель металлов платиновой группы и хрома компания Tharisa Minerals заключила соглашения со своими акционерами из программы расширения участия коренного населения в экономике ЮАР о приобретении принадлежащих им 26% акций компании за 390 млн рандов (25,6 млн долларов США).
Сделка будет завершена путем выпуска 13,9 млн новых обыкновенных акций этой промышленной группы компаний.
В результате сделки Tharisa Minerals станет дочерней компанией, находящейся в полной собственности, которая соответствует требованиям к расширению полномочий, установленным Законом о разработке минеральных и нефтяных ресурсов и Уставом горнодобывающей промышленности, и в то же время позволяет акционерам из программы расширения участия коренного населения в экономике ЮАР получать выгоду от более широкого и диверсифицированного портфеля активов группы Tarisa Minerals.
«Более широкое участие в такой программе включает в себя деятельность интегрированной платформы продаж и логистики группы, отдела исследований, разработок и обогащения, а также стратегические интересы в проектах по платиноидам и хрому в Республике Зимбабве», — говорится в сообщении компании.
Основным активом Tharisa Minerals является открытый карьер Тариса (Tharisa) с длительным сроком службы, который производит как металлы платиновой группы, так и хром в механизированной, недорогой и энергоэффективной среде, причем обогащение продукта происходит на месте.
Компании принадлежит 74% выпущенных обыкновенных акций Tharisa Minerals, акционерам из программы расширения участия коренного населения в экономике ЮАР в компании Thari Resources принадлежит 20%, а общественному фонду Tharisa Community Trust - 6%.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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