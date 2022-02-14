Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Международная платиновая гильдия запускает платформу PlatinumABC для ювелирной промышленности
PlatinumABC позволяет различным участникам и экспертам отрасли делиться своими знаниями посредством создания видеороликов. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность и продвигать инновации в отношении будущего платины в ювелирной промышленности, улучшить производственный процесс и повлиять на бизнес-экосистему.
Поскольку контент платформы сосредоточен на идеях, характерных для ювелирной отрасли, целевая аудитория PlatinumABC будет в первую очередь состоять из специалистов, таких как производители и дизайнеры, а также новаторов в области технологий и дизайна.
PlatinumABC предлагает серию видеороликов о тенденциях в области дизайна и технологий, а также интервью с лидерами отрасли, в том числе о технологиях 3D-печати с использованием драгоценных металлов и отчеты о тенденциях в ювелирных изделиях из платины среди молодых потребителей.
Хью Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Мы очень рады возможности, которую представляет PlatinumABC. Соединяя современные элементы технологий, производства и дизайна, мы можем ускорить рост индустрии платиновых ювелирных изделий, инкубируя в цифровом виде заслуживающие внимания идеи и практики в этой области. PlatinumABC надеется объединить все творческие умы и людей, которые любят платину и работают с ней, чтобы сообщество могло постоянно делиться прошлым опытом и внедрять инновации в будущем».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished