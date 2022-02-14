Международная платиновая гильдия запускает платформу PlatinumABC для ювелирной промышленности

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Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI), ведущая организация по маркетингу платины, запустила совершенно новую платформу на Youtube – PlatinumABC, интегрированную арену для различных секторов ювелирной промышленности, где можно поделиться новыми и важными идеями и практиками, говорится в пресс-релизе PGI.

PlatinumABC позволяет различным участникам и экспертам отрасли делиться своими знаниями посредством создания видеороликов. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность и продвигать инновации в отношении будущего платины в ювелирной промышленности, улучшить производственный процесс и повлиять на бизнес-экосистему.

Поскольку контент платформы сосредоточен на идеях, характерных для ювелирной отрасли, целевая аудитория PlatinumABC будет в первую очередь состоять из специалистов, таких как производители и дизайнеры, а также новаторов в области технологий и дизайна.

PlatinumABC предлагает серию видеороликов о тенденциях в области дизайна и технологий, а также интервью с лидерами отрасли, в том числе о технологиях 3D-печати с использованием драгоценных металлов и отчеты о тенденциях в ювелирных изделиях из платины среди молодых потребителей.

Хью Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Мы очень рады возможности, которую представляет PlatinumABC. Соединяя современные элементы технологий, производства и дизайна, мы можем ускорить рост индустрии платиновых ювелирных изделий, инкубируя в цифровом виде заслуживающие внимания идеи и практики в этой области. PlatinumABC надеется объединить все творческие умы и людей, которые любят платину и работают с ней, чтобы сообщество могло постоянно делиться прошлым опытом и внедрять инновации в будущем».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





