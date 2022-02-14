Эксклюзив

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По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
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14 февраля 2022

Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию

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07 февраля 2022

Максим Земляков: «Будем жить!»

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31 января 2022

Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?

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Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье

Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...

17 января 2022

Международная платиновая гильдия запускает платформу PlatinumABC для ювелирной промышленности

Сегодня
Новости
Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI), ведущая организация по маркетингу платины, запустила совершенно новую платформу на Youtube – PlatinumABC, интегрированную арену для различных секторов ювелирной промышленности, где можно поделиться новыми и важными идеями и практиками, говорится в пресс-релизе PGI.
PlatinumABC позволяет различным участникам и экспертам отрасли делиться своими знаниями посредством создания видеороликов. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность и продвигать инновации в отношении будущего платины в ювелирной промышленности, улучшить производственный процесс и повлиять на бизнес-экосистему.
Поскольку контент платформы сосредоточен на идеях, характерных для ювелирной отрасли, целевая аудитория PlatinumABC будет в первую очередь состоять из специалистов, таких как производители и дизайнеры, а также новаторов в области технологий и дизайна.
PlatinumABC предлагает серию видеороликов о тенденциях в области дизайна и технологий, а также интервью с лидерами отрасли, в том числе о технологиях 3D-печати с использованием драгоценных металлов и отчеты о тенденциях в ювелирных изделиях из платины среди молодых потребителей.
Хью Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, заявил: «Мы очень рады возможности, которую представляет PlatinumABC. Соединяя современные элементы технологий, производства и дизайна, мы можем ускорить рост индустрии платиновых ювелирных изделий, инкубируя в цифровом виде заслуживающие внимания идеи и практики в этой области. PlatinumABC надеется объединить все творческие умы и людей, которые любят платину и работают с ней, чтобы сообщество могло постоянно делиться прошлым опытом и внедрять инновации в будущем».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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