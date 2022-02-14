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17 января 2022
Президент Намибии Гейнгоб посетил AWDC
Фото: AWDC
Президент Намибии Хаге Гейнгоб (Hage Geingob) и министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Том Алвендо (Tom Alweendo) посетили Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC.
Посещение включало экскурсию по Алмазному офису (Diamond Office), где президент Гейнгоб осмотрел партию намибийских товаров. Делегация высокого уровня встретилась также с руководством AWDC и заинтересованными отраслевыми игроками.
Алмазы играют значительную роль в торговле между Антверпеном и Намибией. В 2021 году объем двусторонней алмазной торговли составил более $133 млн долларов США.
AWDC рассчитывает на дальнейшее развитие торгового партнерства и обсуждение того, как максимально повысить через рынок Антверпена ценность алмазных ресурсов Намибии.
Южноафриканская страна занимает шестое место по объему производства алмазов. В 2020 году в Намибии добыто более 1,5 млн каратов на сумму $720,4 млн. Большая часть добычи необработанных алмазов поступает из морских источников.
Алекс Шишло для for Rough&Polished