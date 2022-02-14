Генеральный директор Sarine Дэвид Блок выступит с докладом «Будущее бриллиантов» на алмазной конференции в Дубае

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Генеральный директор Sarine Technologies Ltd Дэвид Блок (David Block) выступит на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference, DDC) на тему «Будущее бриллиантов» и примет участие в панели «Переосмысление цепочки поставок алмазов» 21 февраля 2022 года, говорится в пресс-релизе компании.

Дэвид Блок заявил: «Я рад, что меня пригласили принять участие в престижной алмазной конференции, которую проводит Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) и на которой мы будем исследовать будущее бриллиантов».

Сегодня технологии являются неотъемлемой частью стратегического пути каждой успешной компании в будущее. Основной темой и названием этой конференции является «Будущее бриллиантов», и она задает всем вопрос: «Что дальше?».

«Благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ) мы добились значительных успехов в сертификации драгоценных камней. Четыре года назад мы подняли оценку 4C на новый уровень с помощью нашей революционной технологической лаборатории Sarine на основе искусственного интеллекта, внедрившей модель классификации более точную, последовательную и объективную, чем что-либо другое», — отметил он далее.

«Теперь мы снова революционизируем систему оценивания! Благодаря еще более совершенному передовому искусственному интеллекту, постоянно проверяемому с помощью автоматической калибровки и инкапсулированному в облачные системы с межсистемным контролем потока и проверкой, система e-Grading™ помогает пересмотреть производственный процесс в отрасли», — заключил Дэвид Блок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





