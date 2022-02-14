Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Генеральный директор Sarine Дэвид Блок выступит с докладом «Будущее бриллиантов» на алмазной конференции в Дубае
Дэвид Блок заявил: «Я рад, что меня пригласили принять участие в престижной алмазной конференции, которую проводит Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) и на которой мы будем исследовать будущее бриллиантов».
Сегодня технологии являются неотъемлемой частью стратегического пути каждой успешной компании в будущее. Основной темой и названием этой конференции является «Будущее бриллиантов», и она задает всем вопрос: «Что дальше?».
«Благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ) мы добились значительных успехов в сертификации драгоценных камней. Четыре года назад мы подняли оценку 4C на новый уровень с помощью нашей революционной технологической лаборатории Sarine на основе искусственного интеллекта, внедрившей модель классификации более точную, последовательную и объективную, чем что-либо другое», — отметил он далее.
«Теперь мы снова революционизируем систему оценивания! Благодаря еще более совершенному передовому искусственному интеллекту, постоянно проверяемому с помощью автоматической калибровки и инкапсулированному в облачные системы с межсистемным контролем потока и проверкой, система e-Grading™ помогает пересмотреть производственный процесс в отрасли», — заключил Дэвид Блок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished