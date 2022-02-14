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17 января 2022
Бриллиант «Голубой Куллинан» может быть продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 48 млн долларов
Фото: Sotheby’s
Ожидается, что бриллиант «Голубой Куллинан De Beers» (De Beers Cullinan Blue), ярко-голубой камень весом 15,1 карата, будет продан примерно за 48 млн долларов США на аукционе Sotheby’s в Гонконге. По данным Sotheby’s, голубые бриллианты такого типа исключительно редки - на аукционе за все время было представлено всего пять камней весом более 10 каратов. На сегодняшний день вес ни одного из них не превысил 15 каратов, что уже делает этот безупречный драгоценный камень знаковым событием.
Алмаз был обнаружен на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке в 2021 году, одном из очень немногих источников чрезвычайно редких голубых алмазов в мире.
Голубой бриллиант был огранен из необработанного камня, обнаруженного в апреле 2021 года. Этот драгоценный камень стал самым большим ярким голубым бриллиантом, когда-либо появлявшимся на аукционе, и самым большим ярко-голубым бриллиантом ступенчатой огранки без внутренних изъянов, когда-либо сертифицированным Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA).
Продажа бриллианта «Голубой Куллинан De Beers» приурочена к Неделе роскоши Sotheby’s в Гонконге, и камень будет предложен на отдельном очном аукционе одним лотом в конце апреля 2022 года. Точную дату Sotheby’s объявит позже. Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, оценил этот бриллиант как один из лучших, которые когда-либо видела компания De Beers.
В настоящее время он выставлен в галереях Sotheby’s в Нью-Йорке, а затем отправится в такие города, как Лондон, Дубай, Сингапур, Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Тайбэй.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished