Компания DRDGOLD объявила промежуточные дивиденды в размере 20 южноафриканских центов на акцию

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Компания DRDGOLD объявила промежуточные дивиденды в размере 20 южноафриканских центов на акцию за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года.

«Мы рады сообщить о хорошем завершении отчетного периода, в основном благодаря увеличению извлечения золота и более высокой средней цене на этот металл по сравнению с первыми тремя месяцами периода, — сказал исполнительный директор компании Ниэль Преториус (Niël Pretorius). — Это способствовало получению общей прибыли на акцию в размере 58 центов и притоку свободных денежных средств в размере 406,9 млн рандов за полгода».

DRDGOLD завершила финансовый период с денежными средствами и их эквивалентами на сумму более 2,2 млрд рандов после выплаты денежных дивидендов в размере 345,5 млн рандов в сентябре 2021 года.

«Это позволило нам объявить промежуточные дивиденды в размере 20 центов на акцию, не препятствуя нашей программе капитальных вложений и доведя количество лет непрерывной дивидендной доходности до 15», — сказал Преториус.

DRDGOLD заявила, что стабильные показатели извлечения золота как на руднике Эрго (Ergo), так и на Фар Вест (Far West) привели к тому, что производство золота превысило прогнозы чуть более чем на 5 980 унций.

Это смягчило последствия истощения запасов с более высоким содержанием драгоценного металла на Эрго и благоприятно настроило бизнес на достижение годового плана добычи.

Выручка компании снизилась на 16%, примерно до 2,5 млрд рандов, в основном из-за снижения средней цены полученного золота на 13%, до 863 108 рандов/кг, а также 4-процентного снижения объема проданного золота - до 2 891 кг.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





