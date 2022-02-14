Намибия не видит угрозы со стороны искусственных алмазов

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Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC) развеяла опасения в отношении того, что выращенные в лаборатории алмазы негативно повлияют на индустрию природных алмазов в стране.

«Выращенные в лаборатории алмазы займут свое место на рынке. Они предназначены для другого сегмента рынка. Потребители, как правило, по-прежнему хотели бы иметь природные бриллианты для тех особых случаев, когда они вступают в брак или при рождении ребенка», — приводит газета The Namibian слова исполнительного директора NDTC Брента Эйсеба (Brent Eiseb).

Он сказал, что Намибия как страна-производитель природных алмазов должна знать, как позиционировать себя перед лицом конкуренции со стороны выращенных в лаборатории алмазов.

По его словам, NDTC способствует дальнейшему развитию обработки алмазного сырья в Намибии.

«Поэтому часть алмазной продукции NDTC предоставляется нашим местным клиентам, которые берут эти алмазы и гранят их в Намибии», — заявил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





