Эксклюзив
Ангола хочет, чтобы покупатели алмазов приезжали в Луанду
По данным Кимберлийского процесса, Ангола является одним из ведущих производителей алмазов в мире.
Однако она экспортирует бόльшую часть своих алмазов в основном в Дубай. В последнее время Всемирный алмазный центр Антверпена изо всех сил пытался...
14 февраля 2022
Кимберлийский процесс не статичен, а динамичен и стремится к дальнейшему совершенствованию
Пауло Мвика (Paulo Mvika) - горный инженер, в 1990 году окончил Московский университет дружбы народов, Россия; он имеет диплом последипломного образования в области экономической оценки горнодобывающих проектов, выданный Национальной высшей горной...
07 февраля 2022
Максим Земляков: «Будем жить!»
Максим Земляков – бывший генеральный директор «Орел-АЛРОСА», сейчас владелец ООО «АДМС» - предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Возглавлял «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. После того, как в 2017 году конкурентноспособная фирма с...
31 января 2022
Стоит ли покупать кольцо с бриллиантом?
Сегодня Интернет предоставляет часть информации в свободном доступе для всех людей во всем мире. Практически невозможно сохранить в секрете цены на любой товар. Социальные сети и отзывы потребителей мешают компании самостоятельно устанавливать цены...
24 января 2022
Везеролл: новая политика Анголы в области сбыта алмазов помогает повысить цены на алмазное сырье
Администрация президента Анголы Жуана Лоуренсу ввела технические регламенты в рамках своей новой политики в области сбыта алмазов в 2018 году, цель которой заключалась в повышении привлекательности и конкурентоспособности национальной алмазной отрасли...
17 января 2022
Намибия не видит угрозы со стороны искусственных алмазов
«Выращенные в лаборатории алмазы займут свое место на рынке. Они предназначены для другого сегмента рынка. Потребители, как правило, по-прежнему хотели бы иметь природные бриллианты для тех особых случаев, когда они вступают в брак или при рождении ребенка», — приводит газета The Namibian слова исполнительного директора NDTC Брента Эйсеба (Brent Eiseb).
Он сказал, что Намибия как страна-производитель природных алмазов должна знать, как позиционировать себя перед лицом конкуренции со стороны выращенных в лаборатории алмазов.
По его словам, NDTC способствует дальнейшему развитию обработки алмазного сырья в Намибии.
«Поэтому часть алмазной продукции NDTC предоставляется нашим местным клиентам, которые берут эти алмазы и гранят их в Намибии», — заявил он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished